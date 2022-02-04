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Antalya nüfusu 21 yılda yüzde 83 arttı ATSO Başkanı Çetin: “Türkiye’deki her 10 yabancıdan birisi Antalya’da”

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Antalya'nın 2000 yılından bu yana yüzde 83 ile Türkiye'de oransal olarak en fazla nüfus artışı yaşanan 3. il oldu. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Başkanı Davut Çetin, ülkeye gelen her 10 yabancıdan birinin Antalya'da olduğunu belirterek "Ülkemizdeki misafir göçmenler hariç, yerleşik yabancı nüfus sayısı 1 milyon 333 bin, Antalya yabancı nüfusu ise 137 bin olarak saptanmıştır. Başka bir ifade ile Türkiye'de yerleşik her 10 yabancıdan birisi Antalya nüfusuna kayıtlıdır"...

Antalya nüfusu 21 yılda yüzde 83 arttı ATSO Başkanı Çetin: “Türkiye’deki her 10 yabancıdan birisi Antalya’da”

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Antalya’nın 2000 yılından bu yana yüzde 83 ile Türkiye’de oransal olarak en fazla nüfus artışı yaşanan 3. il oldu. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Başkanı Davut Çetin, ülkeye gelen her 10 yabancıdan birinin Antalya’da olduğunu belirterek “Ülkemizdeki misafir göçmenler hariç, yerleşik yabancı nüfus sayısı 1 milyon 333 bin, Antalya yabancı nüfusu ise 137 bin olarak saptanmıştır. Başka bir ifade ile Türkiye’de yerleşik her 10 yabancıdan birisi Antalya nüfusuna kayıtlıdır" dedi.

“En hızlı büyüyen il”
Antalya’nın nüfusu en çok artan 3. İl olduğunu hatırlatan ATSO Başkanı Davut Çetin, “TUİK 2021 ADNKS sonuçlarına göre 2021 yılı Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin, Antalya nüfusu 2 milyon 691 bin, Burdur nüfusu 273 bin, Isparta nüfusu 445 bin olarak tespit edilmiştir. Buna göre Antalya, son 21 yıl ve son 10 yılda nüfusu en fazla artan üçüncü ildir. İlk iki il Iğdır ve Tekirdağ’dır. 21 yıllık dönemde yani 2000 yılından bu yana Türkiye nüfusu yüzde 31, Antalya nüfusu yüzde 83 artış göstermiştir. Batı Akdeniz’in diğer illeri olan Burdur’un nüfusu 21 yılda yüzde 4,7, Isparta’nın nüfusu yüzde 4,3 artmıştır. Antalya Türkiye ortalamasının iki katına yakın bir nüfus artışıyla büyük iller arasında en hızlı büyüyen il olmaya devam etmektedir” dedi.

“Türkiye’deki her 10 yabancıdan birisi Antalya’da”
Ülkeye gelen her 10 yabancıdan birinin Antalya’da olduğunu söyleyen Başkan Çetin, “Ülkemizdeki misafir göçmenler hariç, yerleşik yabancı nüfus sayısı 1 milyon 333 bin, Antalya yabancı nüfusu ise 137 bin olarak saptanmıştır. Başka bir ifade ile Türkiye’de yerleşik her 10 yabancıdan birisi Antalya nüfusuna kayıtlıdır. Buna göre yabancı nüfus sayısında Antalya İstanbul ve Ankara’dan sonra üçüncü, yabancı nüfus yoğunluğunda ise Yalova, Kırşehir, Karabük’ten sonra dördüncü sırada görülmektedir” dedi.

“Antalya’da yaşayanların yüzde 44’ü Antalya kütüğüne kayıtlı”
Antalya’da yaşayanların yüzde 44’ünün kütüğünün ile kayıtlı olduğunu belirten Çetin,” İlimizdeki 2 milyon 482 bin TC vatandaşı nüfusun 1 milyon 90 bini, yani yüzde 44’ü Antalya nüfus kütüğüne kayıtlıdır. Hemşerilerimizin 97 bini Konya, 78 bini Burdur, 63 bini Isparta, 48 bini Diyarbakır, 44 bini Şanlıurfa, 42 bini Hatay, 40 bini Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlıdır. Nüfus kütüğü Sivas, Ankara, Adana, Kayseri, Mersin, Van, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep olan hemşerilerimizin nüfusu il başına 3038 bin arasında değişmektedir. İlimizde ortanca yaş 35’tir ve Türkiye ortalaması olan 32’nin üzerindedir. 654 bin kişi 18 yaşından küçüktür. 1824 yaş grubu nüfusumuz 248 bin, 2539 yaş grubumuz 607 bin, 4065 yaş grubumuz 889 bin, 65 yaş üzeri nüfusumuz 220 bindir” diye konuştu.

“Pandemide nüfus artış hızı geriledi”
Pandemide nüfus artış hızının gerilediğini söyleyen Çetin, “Pandemi yılı olan 2020 yılında nüfus artışımız dikkat çekici biçimde gerilemiştir. Nüfus artış hızı 2020 yılında Türkiye’de yüzde 1,4’den yüzde 0,5’e, Antalya’da yüzde 3,4’den yüzde 1,4’e gerilemiştir. Normal olarak Türkiye nüfusunun1 milyon 100 bin, Antalya nüfusunun 80 bin civarında artması gerekirken 2020 yılındaki artış Türkiye’de 459 binde, Antalya’da 36 binde kalmıştır. 2020 yılındaki gerilemeye bağlı olarak 2021 yılında nüfus artış hızı normalleşmeye başlamış, Türkiye’de yüzde 1,2’ye, Antalya’da yüzde 2,7’ye çıkmıştır. Antalya, cazibesi ile bundan sonraki süreçte de göç almaya devam edecektir. Nitelikli göç kentimize şüphesiz ki değer katacaktır. Diğer taraftan bu veriler bizlere Antalya’nın nüfus büyümesinin sürdürülebilir bir kentleşme ve güçlü altyapı yatırımlarıyla desteklenmesi gerektiği mesajını da vermektedir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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