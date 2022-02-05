Antalya’nın tek Yahudi mezar taşı müzede korunuyor 20'nci yüzyılın başında yapılan nüfus sayımına göre Antalya'da 235 kişiden oluşan Yahudi cemaatinden bugüne somut olarak sadece bir mezar taşı kaldı Antalyalı Haham Moshe’ye ait mezar taşı, kentin yakın dönem Yahudi tarihinin tek somut örneği olarak müzede korunuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya’nın tek Yahudi mezar taşı müzede korunuyor 20'nci yüzyılın başında yapılan nüfus sayımına göre Antalya'da 235 kişiden oluşan Yahudi cemaatinden bugüne somut olarak sadece bir mezar taşı kaldı Antalyalı Haham Moshe’ye ait mezar taşı, kentin yakın dönem Yahudi tarihinin tek somut örneği olarak müzede korunuyor

İHA

Antalya’nın tek Yahudi mezar taşı müzede korunuyor 20'nci yüzyılın başında yapılan nüfus sayımına göre Antalya'da 235 kişiden oluşan Yahudi cemaatinden bugüne somut olarak sadece bir mezar taşı kaldı Antalyalı Haham Moshe’ye ait mezar taşı, kentin yakın dönem Yahudi tarihinin tek somut örneği olarak müzede korunuyor

Antalya’da 20. yüzyılın başında yapılan nüfus sayımına göre 235 kişiden oluşan Yahudi cemaatinden bugüne somut olarak yalnızca bir mezar taşı kaldı. Antalya Arkeoloji Müzesi Müdürü Mustafa Demirel, müze bahçesinde sergilenen mezar taşına ilişkin, “Yazıtın üzerinde yapılan bilimsel çalışmalarda bu parçanın 18 Kasım 1905 yılında vefat eden Haham Raphael Moshe’e ait olduğu anlaşıldı. Müzemizde bu türde başka örnek parça yok” dedi.
Geçmişten bugüne sayısız medeniyete ev sahipliği yapan Antalya, içerisinde farklı din, ırk ve birçok kültürü de barındırıyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise yakın tarihe bakıldığında Antalya Yahudi cemaati. Antalya Arkeoloji Müzesi bahçesinde sergilenen İbranice yazılı mezar taşı, yakın dönem Antalya Yahudi tarihi açısından tek olması ile dikkat çekiyor. 2009 yılında Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü bahçesinde yer alan birkaç tarihi eser ile birlikte Antalya Arkeoloji Müzesi’ne taşınan mezar taşındaki İbranice yazılar Türkçe’ye çevrildi. Çeviri sonucu mezar taşının 18 Kasım 1905 yılında hayatını kaybeden Haham Raphael Moshe’ye ait olduğu ortaya çıktı. Kent tarihi açısından büyük önem taşıyan mezar taşı, getirildiği tarihten itibaren İbranice çalışmalara ve bilimsel makalelere konu oldu.

“Yazıt çalışan araştırmacıların ilgisini çekiyor”
Mezar taşı hakkında bilgi veren Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, “Mezar taşı, İbranice yazıtlı. 2009 yılında Antalya Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü’nün bahçesinde yer alan birkaç tane mimari parça vardı. Onlarla birlikte alıp müzeye getirdik. Yazıtın üzerinde yapılan bilimsel çalışmalarda bu parçanın 18 Kasım 1905 yılında vefat eden Haham Raphael Moshe’e ait olduğu anlaşıldı. Müzemizde bu türde başka örnek parça yok. Mezar taşı, İbranice yazıt çalışan araştırmacılar tarafından ilgi çekiyor. O anlamda gelip yazıt üzerinde çalışan, bilimsel yayın yapan araştırmacılar mevcut. Herkese gelip mezar taşını ve müzede bulunan diğer parçaları görmelerini kesinlikle tavsiye ediyorum” diye konuştu.
İbranice yazıtlı mezar taşının Türkçe çevirisi ise şöyle:
“Gerçek yargıca selam olsun. Bedeni burada yatıyor fakat ruhu yükseklere çıktı. Raphael Moshe Şohami, mekanı cennet olsun. Musa, 20 Hişvan 5666 Şabat arifesinde vefat etti. Ölümü, günahlarına kefaret olsun.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(ÖZEL) Doukara: Takımın ligde kalmasına yardımcı olmak istiyorum
YEREL HABERLER (ÖZEL) Doukara: Takımın ligde kalmasına yardımcı ...
Alanyaspor, Efecan, Tayfur ve Serkan ile sözleşme yeniledi
YEREL HABERLER Alanyaspor, Efecan, Tayfur ve Serkan ile sözleşme ...
Sosyal medya üzerinden müstehcen çocuk görüntüsü yükleyen 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Sosyal medya üzerinden müstehcen çocuk görüntüsü ...
Alanyaspor, Efecan, Tayfur ve Serkan ile sözleşme uzattı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Efecan, Tayfur ve Serkan ile sözleşme ...
Antalya'da hastane dönüşü kaza; çift öldü, torunları yaralı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Antalya'da hastane dönüşü kaza; çift öldü, torunları ...
Antalya nüfusu 21 yılda yüzde 83 arttı ATSO Başkanı Çetin: “Türkiye’deki her 10 yabancıdan birisi Antalya’da”
YEREL HABERLER Antalya nüfusu 21 yılda yüzde 83 arttı ATSO Başkanı ...
Antalya'da hastane dönüşü kaza; çift öldü, torunları yaralı 
YEREL HABERLER Antalya'da hastane dönüşü kaza; çift öldü, torunları ...
Akseki’de kardan kapalı olan kırsal mahalle yollarında karla mücadele
YEREL HABERLER Akseki’de kardan kapalı olan kırsal mahalle ...
Başkan Yücel: “Alanya mutlaka il olmalıdır” Antalya Merkez ilçeler dışında nüfusu en çok artan ilçe Alanya
YEREL HABERLER Başkan Yücel: “Alanya mutlaka il olmalıdır” Antalya ...
Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig 2. etabı şampiyonu Gaziantep Polisgücü
YEREL HABERLER Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig 2. etabı şampiyonu ...
Yaralı Şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Yaralı Şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
Antalya'da feci kaza: 2 ölü Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Antalya'da feci kaza: 2 ölü Tırla otomobilin ...
Antalyaspor'da yeni transferler için imza töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Antalyaspor'da yeni transferler için imza töreni ...
Antalyaspor'da yeni transferler için imza töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Antalyaspor'da yeni transferler için imza töreni ...
Romanya, Makedonya, Ukrayna’ya ayva ve karyağdı armudu ihracatı
YEREL HABERLER Romanya, Makedonya, Ukrayna’ya ayva ve karyağdı ...
Antalya’da kaçakçılığa geçit yok
YEREL HABERLER Antalya’da kaçakçılığa geçit yok
Antalyaspor, yeni transferleri için imza töreni düzenledi Luiz Adriano, Fernando Martins, Admir Mehmedi, Alassane Ndao için imza töreni düzenlendi Başkan Aziz Çetin: “Öncelik hedefimiz bir an önce bulunduğumuz konumdan çıkmak”
YEREL HABERLER Antalyaspor, yeni transferleri için imza töreni ...
Hortumun vurduğu seralarda çitçinin hasar tamiri mesaisi başladı Hortumun sıyırıp, yırttığı naylonları toplamaya çalışan çiftçi, şiddetli rüzgarın azizliğine uğradı Tehlikeye rağmen çiftçi, cambaz gibi demirlerin üzerinde yürüdü
YEREL HABERLER Hortumun vurduğu seralarda çitçinin hasar tamiri ...
15 dosyadan 13 yıl hapis cezası olan firari Alanya'da yakalandı
YEREL HABERLER 15 dosyadan 13 yıl hapis cezası olan firari Alanya'da ...
Rektör Özkan kanserde erken tanıya dikkat çekti AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: "Bir milimlik ben bile insan hayatını karartabiliyor"
YEREL HABERLER Rektör Özkan kanserde erken tanıya dikkat çekti AÜ Rektörü Prof. ...
Başkan Böcek: "Kemer için yapılması gereken ne varsa onları da yapmaya devam edeceğiz"
YEREL HABERLER Başkan Böcek: "Kemer için yapılması gereken ne varsa ...
Kuş avlamak için çıktığı metruk binada çürümüş ceset buldu Tatil sitesinde bulunan cesedin kimliği araştırılıyor
YEREL HABERLER Kuş avlamak için çıktığı metruk binada çürümüş ceset ...
Galatasaray'da Erick Pulgar ve Semih Kaya ilk kez takımla çalıştı
YEREL HABERLER Galatasaray'da Erick Pulgar ve Semih Kaya ilk kez ...
Galatasaray'da Erick Pulgar ve Semih Kaya ilk kez takımla çalıştı (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Galatasaray'da Erick Pulgar ve Semih Kaya ilk kez ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.