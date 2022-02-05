(ÖZEL) Korcan Çelikay: Altay, Avrupa'da iyi bir yere gitsin



Adem AKALAN Namık Kemal KILINÇ Burak YALMAN / ANTALYA, (DHA) Kocaelispor'un tecrübeli kalecisi Korcan Çelikay, parlayan genç kalecilere güvenilmesi gerektiğini söyledi. Çelikay, Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'ın Avrupa'da iyi bir yere gitmesi gerektiğini vurguladı.

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1'inci Lig'de birçok takımda forma giyen Kocaelispor'un başarılı kalecisi Korcan Çelikay, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Korcan Çelikay, "Ligin devre arasında çok zaman olmadığı işin bütün takımlar bu zamanı değerlendirdi. Ligin başından bu yana istediğimiz performansı gösteremedik, istediğimiz puanları toplayamadık, istediğimiz başarıyı gösteremedik. Birçok şeyin bunda payı var. Bizim de var, şanssızlığımızın, sakatlığımızın da var. Bu 10 günlük süreçte kalan maçları en iyi şekilde değerlendirmek için iyi bir çalışma yaptık. Bu sürecin başında hocamız değişti. Mehmet Altıparmak ile çalışmaya başladık. Yeni transferlerimiz geldi. Onlarla birlikte güzel enerjiyi yakalayıp ligin ikinci yarısına iyi başlayıp devamını getirmek istiyoruz" diye konuştu.

"BAŞARI ANLAMINDA BİR ÇİZGİ OLUŞTURAMADIK"

Ligin başlangıcında iyi çıkış yapmalarına rağmen istedikleri seviyede olmadıklarına dikkati çeken Çelikay, şöyle konuştu: "Takımda başarı anlamında bir çizgi oluşturamadık. Sezon başı yaşanan sakatlıklar vardı. Çoğu maça çok eksik çıktık. Sonrasında yaşadığımız talihsizlikler oldu. Birçok maçta kırmızı kartlar almamız, eksik bitirmemiz sorun oldu. Ligde oyunu eksik bitiren birinci takım olabiliriz. Bununla birlikte bu performans düşüşü ne kadar uzarsa onu toplarlamak da o kadar güç oluyor. Çünkü mental anlamda da yoruluyoruz. Oyuncular da yoruluyor, ümitsizliğe kapılıyor, özgüven düşüyor. Bir süre sonra bunu toparlamak çok zor oluyor. Galibiyete ihtiyaç var. Galip gelebileceğimiz maçları bile kaybediyoruz. Biz de başarmak, kazanmak istiyoruz. Bunu bizden çok isteyen yoktur. Çünkü sahanın içerisinde emek veren, mücadele eden biziz. Kaldı ki bu emeği verirken sırtımızda binlerce insanın sorumluluğu var. İster istemez stres oluyor, özgüven düşüklüğü var ve her şey bir anda kötü gitmeye başlıyor. Bunu toparlaması da çok güç. Bu verilen milli ara bunun için çok güzel oldu."

"MEHMET ALTIPARMAK ŞAMPİYONLUKLAR YAŞAMIŞ BİR HOCA"

İyi bir toparlanma süreci yaşandığını aktaran Korcan Çelikay, "Sezona başladığımız Mustafa Reşit Akçay ve şu anki hocamız Mehmet Altıparmak tecrübeli hocalar. Bazen olmuyor, bunun nedeni yok. Şanssızlıklar oluyor, bir şeyler ters gidiyor. Mehmet Altıparmak hocamız geldiğinde ister istemez takımda değişiklik oluyor. Enerji değişiyor, oyuncular kendini kanıtlamaya çalışıyor. İster istemez motivasyon kaynağı oluşturuyor. Mehmet Hoca bu ligi bilen, şampiyonluklar yaşamış bir hoca. Yönetim bize katkı sağlayacağını düşündüğü için onu tercih etti. Nitekim bizim inancımız da tam. Hocamızla, yeni transferlerimizle inşallah bu işin üstesinden gelip bu durumu düzelteceğiz" ifadelerini kullandı.

"RAKİPLERDEN ÇOK KENDİMİZİ ZORLADIK"

"Bu sene rakiplerden çok kendimizi zorlayan biziz" diyen Çelikay, "Rakip anlamında iyi forvetler de vardı. Birkaç takımda kendini ön plana çıkarmış orta saha oyuncuları ve forvet oyuncuları vardı. Çekindiğim ya da tedirginlik yaşadığım biri olmadı. Çünkü hep kendi hatalarımızdan gol yedik. Bu onların üstünlüğü değildi, biz kendi hatalarımızla kendimizi vurduk" dedi. Umut Bulut'un kendisini çok tedirgin ettiğini kaydeden Çelikay, "Umut Bulut her topa koşardı. Umut abi o anlamda tedirgin ederdi" şeklinde konuştu.

"YABANCIDA KOLUNDAN TUTTUĞUMUZU GETİRİYORUZ"

Çelikay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yabancı olsun ama çok fazla olunca aynı kalitede Türk oyuncu olmasına rağmen yabancılar tercih ediliyor. Çünkü kolundan tuttuğumuzu getiriyoruz. Bu kez buradaki Türk oyuncuya yazık etmiş oluyoruz. 13-14 yabancı oyuncu bence çok fazla. Hagiler, Popescular, Alexler yani sınırlı sayıda olduğunda ister istemez kulüpler de en kaliteli yabancı oyuncuyu getiriyor. Dolayısıyla bizim emsali Türkiye'de olan oyuncu varken, niye yabancı kullanalım. Daha kaliteliye ben varım. Ama bu sayı normalde çok fazla" dedi.

"ALTAY, AVRUPA'DA İYİ BİR YERE GİTSİN"

Genç kalecilerin sayısının arttığını ifade eden Korcan Çelikay, Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın Avrupa'da iyi bir yere gitmesini istediğini söyleyerek, "Genç kaleciler kaleyi devralmaya başladı. Bütün oyuncular hata yapıyor ama kalede olduğunda gol oluyor. Kalede hatanın telafisi olmuyor. Genç kalecileri de çok fazla eleştirerek eziyoruz. Olmuyor, kaleci böyle yetişmiyor. Ruhen ve mental olarak bunu kaldıramayabilir. Genç kalecilere tavsiyem fiziken gelişirken, ruhen de kendilerini geliştirsinler. Özgüvenlerini kaybetmesinler. Genç kaleciler de oynayabilir. Onlara güvensinler. Altay'ın Avrupa'da iyi bir yere gitmesini çok istiyorum. Kendisiyle de 2-3 yıl çalıştım. Onunla birlikte çok sayıda genç oyuncu yetişip Avrupa'ya açılsın" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Korcan Çelikay'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALANNamık Kemal KILINÇBurak YALMAN

2022-02-05 10:37:16



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