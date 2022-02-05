Muratpaşa’dan kıdemli kent sakinlerine şifa kaynağı zencefil

Ağrı kesici özelliği ve enfeksiyonlara karşı etkisiyle bilinen zencefilin üretimine başlayan Muratpaşa Belediyesi, ilk hasatın ürünlerini belediyenin yaşlı evlerinde kıdemli kent sakinlerine dağıttı.

Muratpaşa Belediyesi, geçen yıl nisan ayında ağrı kesici özelliğiyle, kalbe, solunum yollarına, sindirim sistemi ve mideye faydalarıyla bilinen ve son yıllarda kullanımı giderek yaygınlaşan zencefil üretimine başladı. Park Bahçeler Müdürlüğü’nün seralarında 500 metrelik bir alanda yapılan ilk üretimden 198 kilogram ürün hasat edildi.

Pazarda kilogramı 100 liradan satılan zencefiller, Antalya Kadın Girişim Kooperatifi’nce yine belediyenin tesislerinde kurutuldu ve toz haline getirildi. Toz haline getirilen zencefil 75’şer gramlık paketlere dolduruldu. Kokusu ve görüntüsü nedeniyle mesafeli durulan bir bitkiyken son yıllarda yeniden keşfedilen zencefilin ilk hasat ürünleri belediyenin yaşlı evlerinde dağıtıldı.

Emekli öğretmen Seyhan Akın, Muratpaşa Belediyesi’nin pandemi döneminde gıda temininde yaşanabilecek sıkıntılara dikkat çekmek için atıl arazilerini değerlendirdiğini anlattı. Mısır, buğday gibi hububatların ardından zencefil ekildiğini belirten Akın, “Zencefil bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Aynı zamanda birtakım rahatsızlıklara da iyi geliyor. Belediyemizin ilk ürünlerini bizimle paylaşmasından çok mutlu olduk” dedi.

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