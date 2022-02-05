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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4 yeni takviye yapan Antalyaspor, Beşiktaş'ı yenmeyi hedefliyor

DHA

4 yeni takviye yapan Antalyaspor, Beşiktaş'ı yenmeyi hedefliyor


Adem AKALAN / ANTALYA, (DHA) Fraport TAV Antalyaspor, Mehmedi, Ndao, Fernando Martins ve Luiz Adriano'lu kadrosuyla pazar günü Beşiktaş deplasmanında galibiyet hedefliyor. Kırmızı beyazlı ekip, deplasmana 2 eksikle gidecek.
Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Fraport TAV Antalyaspor, kadrosuna kattığı 4 futbolcuyla İstanbul'da Beşiktaş deplasmanına çıkıyor. Antalyaspor, ligin 24'üncü haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını bugün saat 13.00'te yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Kırmızı beyazlılar saat 16.30'da tarifeli uçakla İstanbul'a gidecek. Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş toplamda 62, ligde ise 52'nci kez birbirlerine rakip olacak.
SİYAH BEYAZLILAR ÜSTÜN
Akdeniz temsilcisi ile siyah beyazlılar bugüne kadar toplamda 61 kez karşı karşıya geldi. Antalyaspor, 61 maçta 8 galibiyet, 12 beraberlik ve 41 yenilgi aldı. İstanbul'da oynanan 30 maçta Akrepler sadece 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 22 yenilgi ile sahadan ayrıldı. İki takım arasında en son Katar'da oynanan TFF Süper Kupa Finali ise 1-1 sona ermiş, Beşiktaş penaltı vuruşlarında kazanmıştı.
4 YENİ OYUNCU KAFİLEDE
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş deplasmanına yeni oyuncuları Admir Mehmedi, Fernando Martins, Alassane Ndao ve Luiz Adriano'yu da götürecek. Kırmızı beyazlıların futbol sorumlusu Nuri Şahin'in takımla çok fazla çalışmayan Brezilyalı forvet oyuncusu Luiz Adriano'yu kafileye dahil edeceği ve 21 kişilik maç listesine alacağı öğrenildi. 34 yaşındaki tecrübeli forvet Luiz Adriano'nun, Beşiktaş maçının ilerleyen dakikalarında oyuna girmesi bekleniyor. Fraport TAV Antalyaspor, yeni transferleriyle deplasmanda rakibini yenerek ligde 7 hafta süren galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor.
2 SAKAT, KUDRYASHOV SON ANTRENMANDA
Antalyaspor'da zorlu Beşiktaş maçı öncesi sakatlığı bulunan Ufuk Akyol ve Harun Alpsoy'un oynaması beklenmiyor. Kırmızı beyazlı takımda sakatlığı bulunan Rus defans oyuncusu Fedor Kudryashov'un takımla İstanbul'a gidip gitmeyeceği, bugün yapılacak son antrenmanda belli olacak.
4 OYUNCU SINIRDA
Fraport TAV Antalyaspor'da Beşiktaş maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart sınırında. Antalyaspor'da kaleci Boffin, Güray Vural, Veysel Sarı ve Doğukan Sinik, siyah beyazlılara karşı oynanan maçta kart görmeleri halinde bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecek.
Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede, Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Osman Gökhan Bilir yapacak.DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2022-02-05 11:43:42

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