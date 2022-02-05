Otobüs terminalinde meyve çuvalı içinde ruhsatsız silah ele geçirildi

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Antalya'da şehirler arası otobüs terminalinde meyve çuvalına gizlenmiş ruhsatsız 3 tabanca ile bu tabancalara ait şarjörler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekiplerinin Antalya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde yaptığı çalışmada meyve çuvalı içerisinde gizlenmiş silahlar ele geçirildi. 3 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet şarjörle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakılırken 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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