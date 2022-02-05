Evde çıkan yangında komşusundan yardım isteyen bedensel engelli yaşamını yitirdi



Alparslan ÇINARAdem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, bir evde elektrikli sobadan çıkan yangında alevlerin arasında kalan bedensel engelli Bülent Gül, yaşamını yitirdi. Yangın çıktıktan sonra Gül'ün, komşusundan yardım istediği, komşusunun ise alevlerden dolayı eve giremediği öğrenildi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3378 sokak üzerindeki 2 katlı apartmanın üst katında çıktı. Elektrikli sobadan çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede dairenin tamamını sardı. Alevleri görenlerin 112´ye haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, söndürme çalışmalarını izlemek için toplanan kalabalık nedeniyle zaman zaman zorluk yaşadı. Polis ekiplerinin uyarısıyla uzaklaştırılan vatandaşlardan bazıları ise itfaiye ekiplerine yardım etmek için geldiğini söyledi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken binadaki duman da tahliye edildi.

KOMŞUSUNDAN YARDIM İSTEMİŞ

İnceleme için daireye giren itfaiye ekipleri evde yaşayan bedensel engelli Bülent Gül´ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Gül´ün ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşayan kardeşi Tursun Değirmenci, "Sanırım elektrikli sobadan çıktı. Ağabeyim engelli, ben bakıyordum. Çok üzgünüm" dedi. Dumanı görünce yardıma geldiğini söyleyen Hüsnü Savran da "Yazık, adamcağız ateşin altında kaldı" dedi. Gül´ün komşusu Erdoğan Öztürk de alevleri görünce koşarak yardıma geldiğini belirterek, "Bana bağırarak yardım istedi. Koşarak geldim kapıyı açtım. Kapıya doğru gelmesini söyledim. Ancak bir anda alevler yüzüme gelince bırakıp uzaklaşmak zorunda kaldım" diye konuştu.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Alparslan ÇINARAdem AKALAN

2022-02-05 21:36:03



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