Antalya’da Kumluca Barajı taştı, yapay şelale oluştu Taşan sel sularının oluşturduğu manzarayı çekmek için yarıştılar

Antalya’nın Kumluca İlçesinde Alakır çayı üzerinde bulunan Kumluca Barajı taştı. Vatandaşlar ise taşma sonucu oluşan yapay şelalenin görüntü ve fotoğrafını çekmeye çalıştı.

Kumluca İlçesi Çayiçi Mahalle sınırları içinde bulunan baraj, yağmurların çok yağmasından dolayı tahliye bölümünden taştı. Barajın taşması seyirlik manzara oluşturdu. Vatandaşlar oluşan yapay şelalenin görüntü ve fotoğrafını çekmeye çalıştı. Barajın taşması bu yıl yaz mevsiminde tarımsal alanların susuz kalmayacağı anlamına geldiği için yöre halkı barajın taşmasından çok memnun kaldı.



"72 yaşındayım bu baraj her zaman dolup taşmaz"

Barajın taştığını gören ve manzarayı izlemeye gelen Mehmet Bilen (50), “Bu sene yağışlar bol, bu baraj her sene taşmaz. En az 2 veya 3 sene de bir taşar” dedi. Cemile Karakoyunlu(67), “ Kaç yıl oldu ama hiç taşmadı. Ben 67 yaşındayım, daha bu barajın taştığını hiç görmemiştim. Bu sene taştı. Beydağından aşağı yağan yağmurların suyu bu barajda toplanıyor. Yağmurumuz çok yağdı bu sene maşallah” dedi.

Mustafa Yeşiloğlu (72) ise, “ Yağmur çok yağarsa bu baraj taşar. 72 yaşındayım bu baraj her zaman dolup taşmaz. Yağmurlar bol olunca baraj dolar ve taşar” sözlerine yer verdi.

