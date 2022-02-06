Barbaros Çay Bahçesi açılmak için gün sayıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sosyal tesis olarak hizmet verecek olan Barbaros Aile Çay Bahçesi, yeni yüzüyle vatandaşlara hizmet vermeye hazırlanıyor.

Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi’nde denize karşı konumu ve keyifli bir ortamı olan Barbaros Aile Çay Bahçesi Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi. Deniz ve çay kokusunun buluştuğu yerlerden biri olan çay bahçesi, hizmet kalitesini artırmak üzere daha şık ve konforlu hale getirildi.



“Özel menüler sunulacak”

Açık oturma alanı 150, kapalı alan 150 olmak üzere toplam 300 kişiye hizmet verebilecek parkın 500 metrekarelik çocukların oynayabilmesi için çimlendirildi. Sahil bölümüne oturma alanları yerleştirilecek parkta, öğlenleri özel menüler sunulacak. Çeşitli lezzetlerin bulunacağı Barbaros Aile Çay Bahçesi’nde, eskiden olduğu gibi dış oturma alanında semaverde çay keyfi de yaşanabilecek.



“EKDAĞ işletecek”

Barbaros Aile Çay Bahçesi, Düden Balık Evi ve Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri’nde sunduğu hizmet ile Antalyalıların beğenisini kazanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Şirketi EKDAĞ A.Ş. tarafından işletilecek.



“Çevre düzenlemesi kaldı”

Yağışlı giden hava şartları nedeniyle çevre düzenlemesinde gecikme yaşanan çay bahçesinin yeni yüzünün hizmete girmesinde, EKDAĞ teknik ve mimari personeli görev yaptı. Birçok inşaat ve yapı malzemeleri geri dönüşüm ile yapılırken ahşap aksamlar EKDAĞ’ın Boğaçayı atölyelerinde yapıldı. Tesis, yakında hizmete açılacak.

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