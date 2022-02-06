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Karavancılar caretta carettalar için Türkiye'ye geldi

DHA

Karavancılar caretta carettalar için Türkiye'ye geldi


Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde caretta carretta kaplumbağalarını korumak için kurulan Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK), çeşitli ülkelerden gelen karavancıları ağırlıyor.
Manavgat sahilinde yuvalama sahaları olan caretta carettaları korumak için 2020 yılında kurulan DEKAFOK, 2021 yılında Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD Official) ile birlikte 2 bin 150 yuvalama sahasını korudu ve 150 binin üzerinde yavru kaplumbağanın denize ulaşmasını sağladı. Karavancılar dünyasında ünlü olan youtuberler Chris ve Marianne Fisher'in desteği ile başlatılan kampanyayla 5 ayda toplanan 350 bin liranın bir bölümüyle DEKAFOK Bilgi Gözlem Merkezi kuruldu.
Geçen yıl haziran ayında, karavanla '20 ayda 20 ülke' sloganıyla dünya seyahatine çıkan İngiliz Chris ve Marianne Fisher çifti, koronavirüs nedeniyle sınırlar kapatılınca Türkiye'de kaldı. Dünya turu planına ara vermek zorunda kalan çift, 5 ay önce Manavgat'a geldi. İlçede DEKAFOK Başkanı Seher Akyol ile tanışan İngiliz çift, derneğe çalışmalarında yardımcı olabilmek için 'Tread The Globe/Dünyayı Adımlamak' isimli Youtube sayfasında yardım kampanyası düzenledi.
VİDEOLARI İZLEYEN KARAVANCILAR MANAVGAT'A GELDİ
Youtuberler Chris ve Marianne Fisher'in blog ve youtube sayfasında yayınlanan Manavgat, caretta caretta ve DEKAFOK videolarını izleyen karavancılar, destek çağrılarına uyarak Manavgat'a geldi. DEKAFOK Başkanı Seher Akyol ile tanışan yabancı karavancılar, günlük planlar dahilinde Mendirek Bölgesi'nde Manavgat Irmağı'nın denize döküldüğü boğaz alanında hem sahil hem de ırmak kenarında temizlik yaparak, sahili çöplerden arındırdı. Plastik şişelerin kapaklarını da toplayan karavancılar, engelliler için düzenlenen tekerlekli sandalye kampanyasına da destek verdi.
Kanada, Avusturya, İngiltere, Almanya ve Hollanda'dan karavancıların DEKAFOK'a yardım etmek amacıyla Manavgat'a geldiğini belirten DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, "Marianne ve Chris Fisher'in yayınladıkları videolar sayesinde tüm ülkelerden karavancılarımız DEKAFOK'u ziyaret için geliyor. Her gün yaptığımız gibi çöp çalışmalarını yine yapıyoruz, 1 aylığına 3 aylığına gelip bize yardım ediyorlar ve bu global sorunu ortadan kaldırmaya çalışıyorlar" dedi.
'VİDEOYU İZLEDİM MANAVGAT'A GELDİM'
İzlediği videoların ardından Manavgat'a gelmeye karar verdiğini söyleyen karavancılardan İngiliz Jim Tinley, "Karavan topluluğunun bir üyesiyim. Youtube sitesinde izlediğim, Seher'in sahildeki çöpler gibi problemlerini çözmek için yardımcı olmak istedim. Buraya birçok karavancı geldik, gelecekte daha da fazlası gelecek. Herkesin yardımına ihtiyacımız var. Bu küresel bir problem. Doğal yaşamı korumaya ihtiyacımız var. Özellikle Türkiye'de. Balıkçılar olsun, buraya gelen insanlar olsun sorumluluk almalı çöplerini evlerine geri götürmeli" diye konuştu.
ÖNCE TEMİZLİK SONRA MÜZİK
Sahil ve ırmak kenarında temizlik çalışması yapan karavancılar, daha sonra dinlenmek ve sohbet etmek için Bilgi Gözlem Merkezi'nde bir araya geldi. Karavancılardan Pakistan asıllı İngiliz vatandaşı Nadeem Bukhari'nin otantik flütü ile seslendirdiği yöresel ezgiler ise keyifle dinlendi. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA
2022-02-06 13:03:59

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