Saklıkent kayak merkezinde sundurma çöktü: 2 yaralı

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Antalya'nın kayak merkezi Saklıkent'te çöken sundurmanın altında kalan 2 kişi yaralandı.

Yaralılara sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sundurma altında kalan başka kimse olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor.

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