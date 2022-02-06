Antalya’da uluslararası taekwondo heyecanı

9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası, 713 Şubat tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek.

Antalya’nın Aksu ilçesinde Kremlin Palace Hotel’de düzenlenecek turnuva büyükler kategorisinde Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına kota puanı da verecek. Büyükler, gençler, yıldızlar ve poomsae kategorilerinde düzenlenecek turnuvaya 49 ülkeden 1250 civarında sporcu kayıt yaptırmış durumda.

Turnuvada 7 Şubat tarihinde poomsae, 8 9 Şubat’ta yıldızlar, 1011 Şubat’ta gençler ve 1213 Şubat’ta büyükler kategorilerinde müsabakalar yapılacak.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, bir kez daha uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, “Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’na 9’ncu kez ev sahipliği yapıyoruz. Bu turnuvayı 2014’den bu yana aralıksız olarak düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dünya taekwondo camiasının kabul ettiği ve saygı duyduğu bir turnuva haline geldi. Son 2 turnuvayı İstanbul’da yapmıştık. Şimdi yeniden Antalya’da düzenliyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Büyükler kategorisinde kazanılacak puanlar Paris 2024 yolunda önem arz ediyor. Burada gençler ve yıldızlar kategorilerinde yarışacak sporcularımız da uluslararası tecrübelerini geliştirecekler” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.