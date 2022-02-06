Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Alanyaspor, Galatasaray’ı ağırladı. Karşılaşma 11 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Novais’in ceza sahası sağ çaprazından ortasına iyi yükselen Eduardo’nun kafa vuruşunda kaleci Pena gole izin vermedi.

69. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emre Akbaba’nın şutunda top kaleci Pena’da kaldı.

77. dakikada Oğuz’un sağ kanattan ortasına hareketlenen Davidson’un şutunda kaleci Pena iki hamlede topun sahibi oldu.

90+5. dakikada Feghouli'nin ceza sahası dışından yerden vuruşu kaleci Marafona'da kaldı.



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ekrem Kan xx, Ata Yıldırım xx

Alanyaspor: Marafona xx, Furkan Bayır xx, Fatih Aksoy xx, Juanfran xx, Borja xx, Novais xx, Emre Akbaba xx, Efkan Bekiroğlu xx (Umut Güneş dk. 78 x), Efecan xxx, Candeias xx (Davidson dk. 62 xx), Eduardo xx (Oğuz dk. 78 x)

Yedekler: Serkan, Ahmet, Mevlja, Fer, Milunovic, Awaziem, Emirhan

Teknik Direktör: Felipe Snchez Mateoxs

Galatasaray: Pena xx, Marcao xx, Nelsson xx, Van Aanholt xx, Ömer xx, Taylan xx (Pulgar dk. 82 ?) Berkan xx, Cicaldau xx (Feghouli dk. 82 ?), Emre Kılınç xx (Morutan dk. 82 ?), Kerem xx (Arda Turan dk. 90 ?), Babel x (Halil dk. 87 ?)

Yedekler: İsmail, Berk, Oğulcan, Semih, Boey

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Goller: Eduardo (dk. 39) (Alanyaspor), Kerem Aktürkoğlu (dk. 40) (Galatasaray)

Kırmızı Kart: Juanfran (dk. 72) (Alanyaspor)

Sarı kart: Pulgar (Galatasaray)

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