Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, beraberlikten dolayı üzgün olduklarını ve Galatasaray karşısında 2 puan kaybettiklerini belirterek, “Galibiyetin tadı damağımızda kaldı” dedi.
Spor Toto Süper Lig’in 24. Haftasında Alanyaspor, sahasında Galatasaray ile 11 berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, karşılaşmayı değerlendirdi. Çok değerli bir teknik ekip ve takıma karşı iyi bir mücadele ettiklerini belirten Mateos; “Galibiyetin tadı damağımızda kaldı. Sahada çok iyi işler yaptık. Rakibimiz iki isabetli şut atabildi. Fırsatlar bulan bizdik. Sahadan da bugün üzülerek ayrılan taraf biziz. Çünkü 2 puan kaybettiğimizi düşünüyorum” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.