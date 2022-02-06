Mateos: “Galibiyetin tadı damağımızda kaldı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mateos: “Galibiyetin tadı damağımızda kaldı”

İHA

Mateos: “Galibiyetin tadı damağımızda kaldı”

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, beraberlikten dolayı üzgün olduklarını ve Galatasaray karşısında 2 puan kaybettiklerini belirterek, “Galibiyetin tadı damağımızda kaldı” dedi.
Spor Toto Süper Lig’in 24. Haftasında Alanyaspor, sahasında Galatasaray ile 11 berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, karşılaşmayı değerlendirdi. Çok değerli bir teknik ekip ve takıma karşı iyi bir mücadele ettiklerini belirten Mateos; “Galibiyetin tadı damağımızda kaldı. Sahada çok iyi işler yaptık. Rakibimiz iki isabetli şut atabildi. Fırsatlar bulan bizdik. Sahadan da bugün üzülerek ayrılan taraf biziz. Çünkü 2 puan kaybettiğimizi düşünüyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Torrent: “Oyunu izlerken ben de acı çekiyorum” Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent: “En az mutlu olduğum dakikalar rakibin 10 kişi kaldığı zamanlardı”
YEREL HABERLER Torrent: “Oyunu izlerken ben de acı ...
Veranda çökmesi sonucu 8 kişinin yaralandığı Saklıkent’te hayat normale döndü Çöken alanda çalışmalar tamamlanarak, alan temizlendi
YEREL HABERLER Veranda çökmesi sonucu 8 kişinin yaralandığı ...
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 1 ...
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 1 ...
Otelin sundurması biriken karla çöktü: 3 yaralı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Otelin sundurması biriken karla çöktü: 3 yaralı/ Ek ...
Antalya’da uluslararası taekwondo heyecanı
YEREL HABERLER Antalya’da uluslararası taekwondo heyecanı
Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için kendini zincirlediği lüks villada çıkan yangında can verdi
YEREL HABERLER Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için kendini ...
Otelin sundurması biriken karla çöktü: 3 yaralı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Otelin sundurması biriken karla çöktü: 3 yaralı/ Ek ...
İçinde 4 kişinin bulunduğu arazi aracı akıntıya kapıldı, korku dolu anlar yaşandı Boğaçayı üzerinde sulara kapılan arazi aracı, 7 metre sürüklenerek durabildi Olay yerine koşan itfaiye ekibi iki kadını sırtına alarak karaya çıkardı Antalya’da hesap edemedikleri su derinliği az daha faciaya neden oluyordu
YEREL HABERLER İçinde 4 kişinin bulunduğu arazi aracı akıntıya ...
Otelin sundurması biriken karla çöktü: 3 yaralı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Otelin sundurması biriken karla çöktü: 3 yaralı/ Ek ...
Saklıkent'teki çatı çöktü: 8 yaralı Yaralılar enkaz altından çıkartıldı, durumu ağır olan yok
YEREL HABERLER Saklıkent'teki çatı çöktü: 8 yaralı Yaralılar enkaz ...
Otelin sundurması biriken karla çöktü: 3 yaralı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Otelin sundurması biriken karla çöktü: 3 yaralı/ Ek ...
Motosikletlinin öldüğü kazayı düşen plaka ve itiraf aydınlattı
YEREL HABERLER Motosikletlinin öldüğü kazayı düşen plaka ve itiraf ...
Otelin sundurması biriken karla çöktü: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otelin sundurması biriken karla çöktü: 3 yaralı
Otelin sundurması biriken karla çöktü: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otelin sundurması biriken karla çöktü: 3 yaralı
Bakan Kurum: “Vatandaşlarımızın ısıtma giderlerini yüzde 30 oranında düşüreceğiz” Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 maddeden oluşan Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye Sonuç Bildirgesi’ni açıkladı “Sanayi tesislerinden çıkan atık ısıyı geri kazanıp ev ve işyerlerinde ısıtma kaynağı olarak yeniden kullanılabileceğiz ve bu yeni uygulamamızla, vatandaşlarımızın ısıtma giderlerini yüzde 30 oranında düşüreceğiz” “Ülkemizdeki tüm termik santrallerin atık ısı potansiyelini hesapladığımızda, 4 milyon konutu ısıtabilecek atık ısıyla karşılaşıyoruz” “Biz termik santrallerdeki atık ısı potansiyelinin tamamını kullanarak, yaklaşık 16 milyon vatandaşımızın ısıtma giderlerini yüzde 30 daha aşağı çekeceğiz” “Neredeyse Sıfır Enerjili Bina’ konseptine geçilerek enerji ithalatını yıllık 5 milyar lira azaltmış olacak” “25 bin gencimiz bu proje kapsamında göreve başladı. Bu yıl ise istihdam hedefimizi, 50 bine yükseltmiş durumdayız”
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “Vatandaşlarımızın ısıtma giderlerini ...
Saklıkent kayak merkezinde sundurma çöktü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Saklıkent kayak merkezinde sundurma çöktü: 2 yaralı
Yurt genelinde soğuk hava etkili olurken, Antalya’da deniz keyfi Güneşli havayı fırsat bilenler, Konyaaltı sahiline koştu
YEREL HABERLER Yurt genelinde soğuk hava etkili olurken, Antalya’da ...
Karavancılar caretta carettalar için Türkiye'ye geldi
YEREL HABERLER Karavancılar caretta carettalar için Türkiye'ye geldi
Başkan Tütüncü, İmam Hatip Lisesi mezunlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü, İmam Hatip Lisesi mezunlarıyla ...
Başkandan karla mücadele eden işçilerine balık ziyafeti
YEREL HABERLER Başkandan karla mücadele eden işçilerine balık ...
Kepez’den sağlık raporu hizmeti
YEREL HABERLER Kepez’den sağlık raporu hizmeti
Dünyanın dört bir yanından gelen karavancılar Manavgat sahilini temizliyor
YEREL HABERLER Dünyanın dört bir yanından gelen karavancılar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.