FT Antalyaspor, 8 haftadır 3 puana hasret

FT Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda Beşiktaş'tan aldığı 1 puana sevinirken 3 puan hasretini 8 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında FT Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı. Puanını 25'e yükselten kırmızıbeyazlılar 17. sırada kaldı ve düşme hattından kurtulamadı. Öte yandan güney ekibinin ligde galibiyet hasreti ise 8 maça çıktı. Antalyaspor en son 16. haftada sahasında Trabzonspor'u 21 mağlup etmişti. Ardından oynadığı 8 karşılaşmada kırmızıbeyazlılar 4 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Konyaspor'a 10, Galatasaray'a 20, Göztepe'ye 40, Çaykur Rizespor'a 21 kaybeden Akrepler, Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile 11, Gaziantep FK ve Beşiktaş ile de 00 berabere kaldı.

Antalyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında 13 Şubat Cumartesi günü karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başlayacak.

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