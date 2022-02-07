Geleceğin şampiyonları yarıştı

Antalya’da, tadilatın ardından yeniden açılan Muratpaşa Belediyesi Süleyman Erol Yüzme Havuzu, hafta sonu il içi 1112 yaş yüzme yarışmalarına ev sahipliği yaptı. Yarışma, covid19 nedeniyle hayatını kaybeden yüzme hakemi Nasuh Çelik anısına düzenlendi.

Muratpaşa Belediyesi’nin teknik altyapı ve fiziki özellikleriyle ulusal ve uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapan Süleyman Erol Yüzme Havuzu, hafta sonu 1112 yaş sporcuların kıyasıya yarıştığı şampiyonaya ev sahipliği yaptı. Tadilat çalışmaları nedeniyle yaklaşık 3 ay kapalı kalan ve ocak ayında yeniden açılan yüzme havuzunda Türkiye Yüzme Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı faaliyet takviminde de yer alan 1112 yaş il içi vize yarışları gerçekleştirildi. Cumartesi ve pazar günleri gerçekleşen yarışlar kurbağlama, kelebek, serbest ve sırtüstü stillerinde farklı kulvar uzunluklarında gerçekleşti.

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