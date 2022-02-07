Jandarmadan servis sürücülerine trafik semineri

Antalya’nın Kaş ilçesinde Jandarma Trafik Timleri, okul servisi sürücülerine genel trafik kuralları ile korona virüs kapsamında uyulması gereken tedbirleri içeren seminer verdi.

Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı 50.Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri tarafından trafik güvenliği eylem planı kapsamında bu sabah 07.3009.30 saatleri arasında Yeşilkoy İlk/Orta ve Lise öğrenci servisi sürücülerine; yaya öncelikli yol uygulaması, trafik ışık ve işaretleri, seyir halinde cep telefonu kullanımı, durma, duraklama ve yolcu indirme ve bindirme kuralları, hız kuralları ve takip mesafesi, alkollü ve uyuşturucu madde kullanımının sürücüler üzerindeki etkileri, emniyet kemeri kullanımının önemi ile Covid19 tedbirleri kapsamında uyulması ve alınması gereken tedbirler konularında bilgilendirme semineri verildi.

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