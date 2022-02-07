Romeo ve Juliet Sevgililer Gününe özel Antalya DOB sahnesinde

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) , Shakespeare’in aynı adlı eserinden hareketle Çaykovski’nin bestelediği ve müzik düzenlemesi Tolga Taviş’e ait olan, libretto ve koreografisi ise Volkan Ersoy ve Armağan Davran tarafından hazırlanan ‘Romeo ve Juliet’ balesini Sevgililer Günü’ne özel 10 Şubat Perşembe ve 12 Şubat Cumartesi günleri Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde sahneleyecek.



Gerek librettonun ele alınışı, gerek müzikal düzenlemesindeki başarılı yapısı, gerekse de koreografisindeki anlatımla klasik bir forma sahip olan “Romeo ve Juliet”in kostüm tasarımı Sevtaç Demirer, dekor tasarımı Çağda Çitkaya ve ışık tasarımı Fuat Gök tarafından hazırlandı.

Shakespeare ve Çaykovski gibi iki dahi sanatçının buluşmasının bir örneği olan eserde ‘Juliet’ rolünü Iaroslava Volkova, ‘Romeo’ rolünü Tolga Burçak, ‘Mercutio’ rolünü Volkan Altunel, ‘Tybalt’ rolünü Yağızhan Danış, ‘Paris’ rolünü Burak Özbek, ‘Benvolio’ rolünü Artur Ivanov, ‘Lady Capulet’ rolünü Derya Tokgöz, ‘Lord Capulet’ rolünü Ömer Erenler, ‘Rosaline’ rolünü Seda Manaz, ‘Peder Lawrence’ rolünü Cem Kaytmaz, ‘Dadı’ rolünü Fadime Keskin, ‘2 Kız’ rolünü Seda Manaz ve İlayda Binzet, ‘Lady Montegue’ rolünü Özlem Tekinay, ‘Lord Montegue’ rolünü Devrim Saraçoğlu ve ‘Vali’ rolünü Murat Özdemir canlandıracak.



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