İsmail Balaban Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonu oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü güreşçisi, Başpehlivan İsmail Balaban 2022 Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonu oldu. Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen şampiyonada ASAT güreşçilerinden Mustafa Taş da üçüncülüğü kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, her iki başpehlivanı da tebrik etti.

Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu koordinasyonunda Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası’na Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Spor Kulübü damga vurdu. Şampiyonaya Arnavutluk, Bosna Hersek, Kanada, Jamaika, Kırgızistan, Moğolistan, Ruanda, Afganistan, İran, Azerbaycan, Rusya, Japonya, Almanya, KKTC, Brezilya, Gürcistan, Özbekistan, Bangladeş ile özerk cumhuriyetler ve bölgeler dahil olmak üzere 40 farklı ülkeden 300 sporcu katıldı.



“Dünya Şampiyonu”

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü başpehlivanları İsmail Balaban, Turan Balaban, Mustafa Taş, Osman Aynur, Mustafa Batu, Menderes Saltık ve Yusuf Can Zeybek de Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası’nda yer aldı. Büyük çekişmelere sahne olan şampiyona da Başpehlivan İsmail Balaban, finalde İbrahim Bölükbaşı ile mücadele etti. İsmail Balaban rakibini yenerek, ikinci kez Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonluğu’nu kazandı. ASAT Spor Kulübü güreşçisi Mustafa Taş da üçüncü oldu.



“İlk tebrik Başkan Böcek’ten”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’de Dünya Şampiyonu olan İsmail Balaban ve üçüncü olan Mustafa Taş’ı tebrik etti. Başkan Muhittin Böcek, “Manevi evladım İsmail Balaban’ı ikinci kez şampiyonluğu kazanmasından dolayı kutluyorum” dedi.



“İsmail Balalan ikinci kez şampiyon”

Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonu İsmail Balaban ise “2020 yılında birinci olarak altın madalyayı kuşanmıştım. Bu yıl hedefim tekrardan şampiyon olarak unvanımı korumaktı. Hem yurt dışından hem de Türkiye’den çok değerli sporcular katıldı. Kıran kırana mücadeleler oldu. Tekrardan şampiyon olduğum için çok mutluyum” diye konuştu.

Dünya Şampiyonu olan İsmail Balaban, şampiyonluğu takım arkadaşları ile birlikte kupa ile fotoğraf çektirerek kutladı.

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