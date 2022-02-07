Antalya’da 18 bin 650 çocuk tiyatro ile buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin tatil hediyesi olarak çocuklara armağan ettiği Çocuk Tiyatroları Şenliği’ni 9 günde 18 bin 650 çocuk izledi. Şenlik kapsamında 29 Ocak6 Şubat tarihleri arasında 3 farklı sahnede 9 farklı oyun 48 gösterimde çocuklarla buluştu.

Antalyalı çocuklar yarıyıl tatilinde tiyatro keyfi yaşadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatrosu (AŞT) işbirliği ile düzenlenen şenlikte çocuklar sanat dolu bir tatil yaşadı. 9 farklı tiyatro oyununu 48 gösterimde çocuklarla buluşturan şenlikte oyunlar saat 13.00’te günde tek seans olarak düzenlendi. Ücretsiz olan oyunların rezervasyonlarının kısa sürede dolması üzerine saat 11.00’de ek seans konuldu.



“9 farklı oyun sahnelendi”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Tiyatroları Şenliği kapsamında; Bir Yaz Günü Şarkısı, Alice Harikalar Diyarı, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Düşler, Okyanus Müzikali, Tebeşir Ağacı, Şanslı, Zümrüdü Anka ve Balon Ağacı adlı çocuk oyunları ücretsiz sahnelendi. Çocuklara tiyatro şöleni sunan şenlik, sömestr tatilinin verimli geçmesine de katkı sağladı.

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