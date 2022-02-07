Parkenin Akrepleri deplasmanda kaybetti

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Antalyaspor Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 14. haftasında deplasmanda oynadığı İzmir Büyükşehir Belediyesi maçını 3524 kaybetti.

Maçın ilk devresini 1415 önde tamamlayan kırmızı beyazlılar, bu performansını ikinci devre sürdüremedi ve sahadan 3524 mağlup ayrıldı. Parkenin Akrepleri bu sonuçla beraber bu sezon Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 5. mağlubiyetini aldı.

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