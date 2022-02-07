Filenin Akrepleri Play-Off yolunda

Antalyaspor Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2. Lig 6. Grup'ta oynadığı 16. maçında Denizli Büyükşehir Belediyesi'ni 30 mağlup etti.

Antalya Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin setlerini 2520, 2517, 2516 kazanan kırmızı beyazlılar karşılaşmadan da 30 galip ayrılan taraf oldu. Bu maçın sonucu ile beraber bu sezon ligde 12. galibiyetini alan Antalyaspor Voleybol Takımı, ligin bitimine 2 hafta kala playoff yolunda önemli bir adım atmış oldu.

Filenin Akrepleri, ligin 17. haftasında Denizli deplasmanında 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ile karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.