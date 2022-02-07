Başkan Uysal, Covid-19 karantinasının ardından görevine döndü

Covid19’a yakalanan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, evinde geçirdiği karantina sürecinin ardından bugün belediyede görevinin başına döndü. Başkan Uysal, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada “Desteğini ve dualarını esirgemeyen değerli komşularıma, bütün dostlarıma teşekkür ederim” dedi.



30 Ocak’ta yaptırdığı covid19 testi pozitif çıkan Başkan Uysal, 1 haftalık karantina sürecini evinde tamamladı. Geçen hafta boyunca çalışmalarını evinde sürdüren Başkan Uysal, bugün iş başı yaptı.

Başkan Uysal, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada “Bugün itibariyle yeniden görevimin başında, mesai arkadaşlarımın arasındayım. Bu süreçte desteğini ve dualarını esirgemeyen siz değerli komşularıma, Türkiye’nin değişik yerlerinden arayan bütün dostlarıma, ilgi gösteren bütün insanlarımıza teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

Başkan Uysal, bir haftalık aranın ardından ilk mesai gününe “Komşularım” diye seslendiği Muratpaşa sakinleriyle buluşarak başladı. Başkan Uysal, makamda aralarında Antalya Yörük Türkmen Dayanışma Derneği Başkanı Kemal Tunç ve yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu grupları ağırladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.