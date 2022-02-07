Antalya Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı sebebiyle 3 gün süreyle ulaşım ve elektrikte aksamaların yaşandığı Isparta’daki vatandaşlar için mobil aşevi göndererek yemek ikramına başladı.

10 bin kişilik gıda malzemesi ve kumanya yüklenen Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Aşevi, sabahın erken saatlerinde Isparta’ya ulaşarak, ilk olarak Davraz Mahallesi’nde vatandaşlara sıcak çorba dağıttı. Mobil aşevi, öğlen de Vatan Mahallesi ve Fatih Mahallesi’nde 4 çeşit yemek ikramında bulundu. Mobil Aşevi yarın da Karaağaç ve Bağlar Mahalleleri ile Kayıköy, Aliköy ve Yakaören Köyü’nde vatandaşlara yemek dağıtımı yapacak.



“Ne gerekiyorsa yapacağız”

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Güven Ulutekin, “ Başkanımız Muhittin Böcek’in talimatlarıyla Mobil Aşevi’ni Isparta’ya gönderdik. Sabah çorbası ve iki öğün 4 çeşitten oluşan yemeklerimizi Ispartalılarla buluşturacağız. 10 bin kişilik kumanya yükledik. Ama lojistik desteğimiz devam edecek. Yalnız gıda değil oradaki personelimizin vereceği bilgiler doğrultusunda Isparta’ya ne gerekiyorsa yapacağız. Isparta halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” diye konuştu.

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