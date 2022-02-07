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Antalya’da yasaklı cins sokak köpeği, genç kadın ve köpeğine dehşeti yaşattı Hem kendini hem köpeğini korumaya çalışan kadın canını zor kurtardı Genç kadının gezdirmeye çıkardığı köpeği American staff cinsi köpeğin saldırısına uğradı Köpekleri ayırmak için uzun uğraş veren genç kadın bacaklarından ve dizlerinden yaralandı, köpeğinin ise bacağı parçalandı Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda, komşuların yardımıyla genç kadın ile köpeği canını zor kurtardı Gözde Kavzan: "Dişini kilitledi ve hiçbir şekilde bırakmadı köpeğimi"

İHA

Antalya’da yasaklı cins sokak köpeği, genç kadın ve köpeğine dehşeti yaşattı Hem kendini hem köpeğini korumaya çalışan kadın canını zor kurtardı Genç kadının gezdirmeye çıkardığı köpeği American staff cinsi köpeğin saldırısına uğradı Köpekleri ayırmak için uzun uğraş veren genç kadın bacaklarından ve dizlerinden yaralandı, köpeğinin ise bacağı parçalandı Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda, komşuların yardımıyla genç kadın ile köpeği canını zor kurtardı Gözde Kavzan: "Dişini kilitledi ve hiçbir şekilde bırakmadı köpeğimi"

Antalya’da köpeğini gezdirmeye çıkaran genç kadın, site girişinde American staff cinsi olduğu belirtilen bir köpeğin saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda, genç kadın ile köpeği yaralandı. Komşuların yardımıyla canını zor kurtaran genç kadın, “Dişini kilitledi ve hiçbir şekilde bırakmadı köpeğimi. O sıra ben yere düştüm, bu sefer beni bacağımdan ve iki dizimden ısırdı. Bütün gün ağladım. Hem başıma gelen olaya hem de duyarsızlığa üzüldüm” dedi.
Olay, Altıntaş Mahallesi Akkavak Caddesi üzerinde dün saat 10.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köpeğini gezdirmek için evinden dışarı çıkan Gözde Kavzan (30), sitenin dışına çıktığı anda başı boş bir köpek, Kavzan’ın köpeğine bir anda saldırdı. Neye uğradığını şaşıran Kavzan, saldıran köpeği uzaklaştırmak istese de başarılı olamadı. Köpek, Kavzan’ı bacaklarının çeşitli bölümünden ısırarak yaraladı, diğer köpeğin de sol arka bacağını parçaladı. Kavzan’ın komşuları sesleri duyması üzerine olay yerine gelerek saldırgan köpeği arka bacaklarından tutarak ayırdı.
Yaralanan genç kadın Kepez Devlet Hastanesi’nde, bacağı parçalanan köpeği ise veterinerde tedavi altına alındı. Saldıran köpeğin ise American staff cinsi olduğu belirtildi.

Olay anı güvenlik kamerasında
Dehşete düşüren saldırı anı ise sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldıran köpeğin, Kavzan’ın köpeğine saldırma anı ve genç kadının uzun bir süre köpekleri ayırmaya çalışması yer aldı. Yine görüntülerde bacaklarından yaralanan Kavzan’ın yere düşüş anı, komşuların olay yerine gelerek korkudan köpeği arka bacaklarından tutarak ayırmaları da kayıtlara yansıdı.

“Dişini kilitledi ve hiçbir şekilde bırakmadı”
Olayın halen şokunda olan Kavzan, köpeğin pitbull cinsi bir köpek olduğunu iddia ederek, “Kapıdan çıktığımda önce pitbull mu diye anlamaya çalıştım. Tam o arada bakarken bir anda köpeğime saldırdı. Onu tutmaya çalıştım hatta tekme de attım. Dişini kilitledi ve hiçbir şekilde bırakmadı köpeğimi. O sıra ben yere düştüm, bu sefer beni bacağımdan ve iki dizimden ısırdı. Köpeğim çok kötü bir durumda. Çok kan kaybetti. Beni Allah’tan kilitleyerek ısırmadı, yoksa bacağım giderdi. Komşularım geç geldi, sopayla ayırmaya çalıştılar” dedi.

“Bütün gün ağladım”
Köpeğin sahipsiz başı boş dolaştığına da dikkat çeken Kavzan, “Daha önce de belediyeye çoğu kez şikayette bulunduk, belediye hiçbir şekilde ilgilenmedi. Burada bir çocuğu da ısırabilir. Başka şeyler de yaşanabilirdi. Olay sabah yaşandı, köpek akşama kadar buradaydı. Bütün gün köpeğimle beraber uyuyamadık. Bütün gün ağladım. Hem başıma gelen olaya hem de duyarsızlığa üzüldüm” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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