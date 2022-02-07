Antalyaspor Yüzme Takımı sporcusu Beste, madalyaları topladı

Muratpaşa Süleyman Erol Olimpik Yüzme Havuzu’nda 56 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 'Nasuh Çelik Anısına 1112 Yaş İl İçi 1. Vize Yarışları'na katılan Antalyaspor Yüzme Takımı’nın 2011 doğumlu alt yapı sporcusu Beste Beyoğlu, yarışlar boyunca başarılı bir performans göstererek, birincilik dahil olmak üzere pek çok kez kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

400 metre serbest ve 200 metre sırt üstü yarışında 1. olan Antalyasporlu genç yüzücü, 200 metre kurbağalama da ve 200 metre karışık yarışında 2. olurken, 50 metre sırtüstü, 100 metre sırtüstü yarışlarında ve ayrıca 100 metre kelebek de 3. oldu

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