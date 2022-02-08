Döşemealtı’nda bakıma alınan fidanlar toprakla buluşacak

Avrupa standartlarında kişi başı yeşil alan oranlarına sahip olan Döşemealtı seralarında gelecek için fidan çalışmaları sürüyor. Daha önce yapılan bağışlarda dikilemeyecek kadar küçük olan fidanların, Döşemealtı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait seralarda yetiştirme ve bakımları yapıldı. Ekipler yetişen fidanları ilçede park, bahçe ve refüjlere dikiyor.

Yeşilbayır mahallesinde bulunan 2 farklı serada kendi bitki ve ağaçlarını yetiştiren Döşemealtı Belediyesi, yine gelen bağışlarda dikilemeyecek durumda olan fidanları yetiştiriyor. Ziraat mühendisleri nezaretinde Dut, Yabani Hurma, Erik ve Elma fidanlarına şaşırtma işlemi yapan belediye ekipleri saksılarda büyüyecek olan fidanları bir yıl içerisinde kentin cadde ve sokaklarında toprakla buluşturacak.

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