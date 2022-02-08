Tamamen kuruyan Avlan Gölü'nde 'su' sevinci



Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA ve Göller Yöresi'nin en önemli sulak alanlarından olan, geçen yaz ise tamamen kuruyan Avlan Gölü, yağmur ve kar yağışı ile yeniden su tuttu. Kısmen de buzlanan gölün su tutması ile dönen kuşlar, objektife yansıdı. Kuş gözlemcisi Ömer Harpcı, "Alanın su ile tekrar buluşmasına en çok da gölün asıl sahipleri sevinmiş gözüküyor" dedi.

Binlerce su kuşu ve canlının yaşam kaynağı olan ancak geçen yaz tamamen kuruyan Elmalı ilçesindeki Avlan Gölü'nde, son yağışlarla birlikte su seviyesi yeniden yükseldi. Yaban hayatı ve kuş gözlemcisi Ömer Harpcı, su tutan göle yeniden gelen su kuşlarını fotoğrafladı. Önceki yıllarda kuraklık nedeniyle yaşanan balık ölümleri ile çatlamış göl arazisini fotoğraflayan Harpcı, "Gölü besleyen kaynaklardan su akışı, devam ediyor. Su seviyesi Yakaçiftlik ve Göltarla düden kapakları seviyesine geldi gelecek. Kısmen buz tutmuş ve açık alanlarda su kuşları mevcut. Alanın su ile tekrar buluşmasına en çok da gölün asıl sahipleri sevinmiş gözüküyor" dedi.

1977'DE TAMAMEN KURUTULMUŞTU

Avlan Gölü'nün dünü ve bugünü ile ilgili de bilgiler veren Ömer Harpcı, karstik oluşumlu gölün, denizden 1030 metre yükseklikte, Elmalı Ovası'nın en çukur alanında oluştuğunu, 850 hektar alanı kapladığını söyledi. 1977-1978'de Avlan Gölü'nün bilinçli olarak kurutulduğunu ve tarım arazisine dönüştürüldüğünü anlatan Harpcı, gölün kuruması sonucu yıllık yağış miktarında yarı yarıya azalmanın kayıtlara geçtiğini açıkladı.

GÖL ORTASINA YOL YAPILDI

Yağış ve nemin azalış göstermesinin doğal bitki örtüsüne de zarar verdiğini belirten Harpcı, "Aynı zamanda göçmen kuşları azaldı. Avlan Gölü'nün ortasına daha sonraları 1984-85'te kara yolu yapıldı. 'Yol, su altında kalmasın' diye düzenli olarak düden kapakları açılıp, su tasfiyesi yapılmaktaydı. Kurutulması sonucu kaçınılmaz olan ekosistemin bozulması, doğal yaşamı ve tarımı olumsuz etkilemeye başladı. 1997-1998 yıllarında tekrar su ile buluşmaya başlayan göl, eskisi gibi göçmen kuşların dikkatini çekti ve göç yolunda uğrak yerleri arasına girdi. Artık yolun da kalkması gerekiyordu" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Ulusal Sulak Alan Komisyonu'nun yolun kaldırılması kararına rağmen uzun dönem yapılmadığını kaydeden Harpcı, "Sivil toplum örgütleri ve bölge halkının, DSİ ve Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne gerekli girişimleri sonrası ve halk desteğiyle daha önce verilen kararlar uygulanmaya başlandı. 2012 yılında göl ortasındaki yol, daha önce alınmış bakanlık kararlarının uygulanması sonucu doğu kenar kısmına alındı" dedi.

Göl ekosisteminin devamı için bilinçli tarım ve sulama ile ilgili uyarılarda da bulunan Harpcı, "Bölgede tarım ve sulama konularında, ilgili kurumlarca eğitimler sürekli yapılmalı ve çiftçimiz bilinçli tarıma yönlendirilmeli. Eğitimler sonrası önleyici tedbirler alınmalı. Kuraklıkla mücadele, bireysel olarak üzerimize düşenleri yapmakla başlar ve süreklilik gerektirir. Suyumuzu israf etmeyelim. Sadece bize ait olmadığını bilelim, su tüm canlılar için hayat kaynağı" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2022-02-08 10:23:55



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