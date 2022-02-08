Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde Leonarda da Vinci’ye Saygı sergisi

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi, Leonardo da Vinci’nin ölümünün 500’üncü yılı anısına Türkiye’nin önde gelen kültür ve sanat insanının çalışmalarından oluşan “Leonardo da Vinci’ye Saygı” sergisini Antalyalı sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi, yarın saat 18.00’de Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın katılımıyla açılacak.

Rönesans döneminin ismi Leonardo da Vinci’nin ölümünün üzerinden 502 yıl geçti. Aynı zamanda heykeltıraş, matematikçi, bitki bilimci, paleontolog, anatomi bilimcisi olan bu ismin ölümünün 500’üncü yılında, Türkiye’den bir grup ressam, heykeltıraş, yazar, şair, yönetmen ve gazeteci bir yolculuğa çıktı.



Paris’te yaşayan ressam Onay Akbaş’ın düşlediği “Leonardo da Vinci’ye Saygı” projesini hayata geçirmek üzere Arete Project’in desteğiyle gerçekleşen yolculuk, Leonardo da Vinci’nin ömrünün son üç yılın geçirdiği Fransa’nın Amboise kasabasında noktalandı. Amboise’de, Leonardo da Vinci’nin yaşadığı evde, bahçesinde, atölyesinde, anısına yapılan müzede onun izlerini süren grup, bu özel ortamlarda duyumsadıklarını yolculuk sonrası kendi alanlarında yorumladı.



Türkiye’nin önde gelen kültür ve sanat insanlarının bu yolculuğun ardından yaptığı eserler, Emre Sefer’in yapımcılığını, İbrahim Karaoğlu’nun küratörlüğüyle “Leonardo da Vinci’ye Saygı” sergisinde bir araya getirildi. İstanbul, İzmir, Bodrum, Ankara ve Mersin’de sanatseverlerle buluşan sergi, şimdi Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde Antalyalı sanatseverlerle buluşturacak. Sergi, Başkan Uysal’ın katılımıyla 9 Şubat Çarşamba, saat 18.00’de açılacak.

Sergide Onay Akbaş, Bedri Baykam, Mercan Dede, Devrim Erbil, Burçin Erdi, Yalçın Gökçebağ, Ergin İnan, Fevzi Karakoç, Bahar Oganer, Tülin Onat, Cem Sağbil, Barış Sarıbaş, gibi sanatçıların, çok büyük boyutlu resim ve heykellerinin yer alacak. Sergi 9 Mart’a kadar ücretsiz gezilebilecek.

Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde 1 ay boyunca açık kalacak sergide, yönetmen Durmuş Akbulut’un, proje katılımcılarının Fransa ve Türkiye’de gerçekleştirdikleri etkinliği yansıtan Leonardo da Vinci Belgeseli de izlenebilecek. Tiyatro Sanatçısı Mehmet Erbil’in Mekan Tiyatrosu konseptiyle çocuklar için yazıp sahneye koyduğu ‘’Da Vinci Bana Dedi ki’’ tiyatro oyunu da belli aralıklarla sahnelenecek.

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