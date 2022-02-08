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Antalya Bilim Merkezi’ne ‘Denizcilik Bölümü’ açılacak

İHA

Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Köprü Üstü Simülatör Atölyesinde incelemelerde bulundu. Simülatör ile İstanbul Boğazını geçen gemiye kaptanlık eden Tütüncü, Antalya Bilim Merkezi'ne Denizcilik Bölümü'nün kurulacağını söyledi.

Antalya Bilim Merkezi’ne ‘Denizcilik Bölümü’ açılacak

Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Köprü Üstü Simülatör Atölyesinde incelemelerde bulundu. Simülatör ile İstanbul Boğazını geçen gemiye kaptanlık eden Tütüncü, Antalya Bilim Merkezi’ne Denizcilik Bölümü’nün kurulacağını söyledi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Güngör Oruç eşliğinde okulu gezen Başkan Tütüncü, öğrencilerin uygulamalı gemi kullanımı derslerini gördükleri Köprü Üstü Simülatör Atölyesinde incelemelerde bulundu. Başkan Tütüncü, simülatörde modellenen İstanbul Boğazında gemi sürüşü yaptı. Ahırkapı’dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne kadar gemi kaptanlığı yapan Başkan Tütüncü, farklı bir deneyim yaşadı.

“Simülatörle denizler aşılacak”
Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaretlerinin çok özel bir amaca yönelik olduğuna değinen Başkan Tütüncü, “DokumaPark’ta, 12 bin 500 metre kare alan üzerine kurduğumuz Antalya Bilim Merkezimize, bilim ve teknolojiye dayalı her gün farklı bir güzellik kazandırıyoruz. Antalya Bilim Merkezi’nin içerisine simülatöründe bulunacağı ‘Denizcilik Bölümü’nü kuruyoruz. Bugün yaşadığımız bu güzel deneyimi istiyoruz ki; Bilim Merkezimizde 7’den 77’ye herkes yaşasın. Antalya’mıza şimdiden hayırlı olsun” dedi. Başkan Tütüncü’ye okul ziyareti sırasında Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Ünal, Belediye Meclis Üyeleri Ferah Nur Ünal ve Nejat Ateş eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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