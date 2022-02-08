Dokuma Spor 5’te 5 yaptı

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Kepez Dokuma Spor, AGGİK ile yaptığı deplasmanı 5883 kazanarak liginde 5'te 5 yaptı.

Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nin yeni takımı Kepez Dokuma Spor, ilk 5 maçını kazanarak yoluna namağlup devam ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda AGGİK ile karşılaşan Kepezliler, 58 83 kazandı. Kenarda bekleyen oyuncu üstünlüğünü kullanan Kepez Dokuma Spor, setleri 1517, 2126, 723 ve 1517 tamamladı. Güçlü rakibi karşısında sürekli oyuncularını dinlendirerek maçı götüren Kepez Dokuma Spor, yapacağı son 4 maç sonucu lider olarak bölge ligine geçmeyi hedefliyor.

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