İbradılı öğrencilere Başkan Böcek'ten Antalyaspor forması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İbradı Nefise Yılmaz İpek İlkokulu’nda öğrencilere Antalyaspor forması ve spor malzemesi hediye etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya’nın ilçelerinde şehrin iki güzide takımı Antalyaspor ve Alanyaspor formaları hediye ederek, çocuklara küçük yaşta şehir takımı bilinci oluşturuyor. İbradı Nefise Yılmaz İpek İlk ve Orta Okulu Okul Aile Birliği’nin Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’ten talep ettiği Antalyaspor forması isteği kısa sürede karşılandı. Başkan Muhittin Böcek, öğrencilere Antalyaspor forması ve spor malzemesi gönderdi.

Öğrencilere karne hediyesi

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İbradı İlçe Hizmet Birimi ekipleri, Antalyaspor forması ve spor malzemelerini öğrencilere teslim etti. Öğrenciler büyük bir mutluluk yaşarken, formalarını giyerek ellerinde Türk Bayrakları ile sevinç gösterisinde bulundu. Nefise Yılmaz İpek İlk ve Orta Okulu Okul Aile Birliği Başkanı Ramazan Tepe, Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür ederken, “Antalyaspor forması talebimiz hemen karşılandı. Öğrencilerimiz bu soğuk kış gününde sıcak bir mutluluk yaşadı” dedi.

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