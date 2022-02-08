Dev dalgalar 15 metre yüksekliğindeki falezleri aştı Vatandaşlar dalgalara aldırış etmeden denizi seyretti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dev dalgalar 15 metre yüksekliğindeki falezleri aştı Vatandaşlar dalgalara aldırış etmeden denizi seyretti

İHA

Dev dalgalar 15 metre yüksekliğindeki falezleri aştı Vatandaşlar dalgalara aldırış etmeden denizi seyretti

Meteorolojinin 24 saat süreyle kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Antalya’da dev dalgalar falezleri dövdü. Dalgalar, zaman zaman 15 metrelik falezlere kadar yükseldi. Bazı vatandaşlar ise deniz kenarına gelerek dev dalgaları izledi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Antalya’da olumsuz hava şartları, sabah saatlerinden itibaren etkisi gösterdi. Şiddetli rüzgarın etkisi ile oluşan dev dalgalar zaman zaman 15 metre yükselerek falezleri dövdü. Şiddetli fırtına ve yağışa aldırmayan bazı vatandaşlar ise dalgaların falezlerle olan dansını izlemek için limana geldi.

Dev reklam panosu yırtıldı
Hava şartları günlük yaşamı olumsuz etkilerden, şiddetli rüzgardan bir reklam panosu da nasibini aldı. Yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki reklam panosu rüzgarın şiddetini dayanamayarak yırtıldı. Öte yandan kuvvetli ve şiddetli yağış ile birlikte gelen fırtınanın etkisini Çarşamba günü saat 03.00 sularında kaybetmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya’da tur minibüsü alev alev yandı, turistler canlarını zor kurtardı Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi
YEREL HABERLER Antalya’da tur minibüsü alev alev yandı, turistler ...
"Hakkını helal et ağabeylerin gülü" notu bırakan hırsıza, mağdur patrondan yemek ve iş sözü Hırsız, 1 saat 40 dakika kaldığı iş yerinden tüm muslukları, elektrikli ocağı ve buzdolabındaki malzemeleri çaldı Çalışanın ceketini de çalan hırsız çıkarken Hakan Düzgünkaya'nın masasına duygusal bir not bıraktı Notta, "Patron ağabey kusura bakma. Ofisine gizli girdim, çok açım. Muslukları ve dolaptan birkaç eşya aldım. Hakkını helal et ağabeylerin gülü" cümleleri yer aldı Musluklarının çalındığını söyleyince çevresindekilerin güldüğü Hakan Düzgünkaya: "Açın yanındayız, gel iste verelim ama böyle bir şey yapmak ne bizim insanlığımıza yakışır ne de sana faydası olur. Hırsız yakalanırsa ona yol gösteririz, belki bir iş veririz" "Buyursun gelsin biz her sabah burada kahvaltı yapıyoruz, bir tabak daha koyarız"
YEREL HABERLER "Hakkını helal et ağabeylerin gülü" notu bırakan ...
Kartını ATMde unuttu, telefona gelen mesaj sonrası aklı başına geldi
YEREL HABERLER Kartını ATMde unuttu, telefona gelen mesaj sonrası ...
Başkan Güngör'den güneş enerjisi tavsiyesi "Güneş panelleri ile her tesisin kendi elektriğini üretebileceği alternatif bir enerji kaynağı bulmalıyız"
YEREL HABERLER Başkan Güngör'den güneş enerjisi tavsiyesi "Güneş ...
Sokak sokak geziyor, gözyaşları içerisinde ölümcül hastalığa yakalanan kedisini arıyor Ölümcül FİP Hastası kedisini 4 ay önce kaybeden kadın, sokak sokak gezip bulana 2 bin lira ödül koyduğu kedisinin ilanlarını direk ve panolara asıyor Acılı kadın, ilanları kopartan ya da üzerini karalayanlara da ‘bir ihtimalimiz var, onu da elimizden alıyorsunuz’ diyerek seslendi
YEREL HABERLER Sokak sokak geziyor, gözyaşları içerisinde ölümcül ...
Çocuk evlerinde uygulamalı tarım projesi
YEREL HABERLER Çocuk evlerinde uygulamalı tarım projesi
Manavgat yangınında etkilenen arıcılara 2 bin 195 kovan dağıtımı yapıldı.
YEREL HABERLER Manavgat yangınında etkilenen arıcılara 2 bin 195 ...
Manavgat Belediyesi’nden Cevizler ve Kızılağaç’a çok amaçlı kapalı alan
YEREL HABERLER Manavgat Belediyesi’nden Cevizler ve Kızılağaç’a çok ...
Çevreyi koruyan laboratuvar
YEREL HABERLER Çevreyi koruyan laboratuvar
İbradılı öğrencilere Başkan Böcek'ten Antalyaspor forması
YEREL HABERLER İbradılı öğrencilere Başkan Böcek'ten Antalyaspor ...
Alzheimer hastaları sıra gecesinde moral buldu
YEREL HABERLER Alzheimer hastaları sıra gecesinde moral buldu
En son sahilde görülen Rohat’ı bulana 50 bin TL ödül 35 gündür haber alınamayan genç için üzerinde 50 bin TL ödül bulunan ilanlar sokaklara asılıyor
YEREL HABERLER En son sahilde görülen Rohat’ı bulana 50 bin TL ...
Dokuma Spor 5’te 5 yaptı
YEREL HABERLER Dokuma Spor 5’te 5 yaptı
Jandarma, Roma Dönemi'ne ait 3 mezar taşı ele geçirdi
YEREL HABERLER Jandarma, Roma Dönemi'ne ait 3 mezar taşı ele geçirdi
Antalya Bilim Merkezi’ne ‘Denizcilik Bölümü’ açılacak
YEREL HABERLER Antalya Bilim Merkezi’ne ‘Denizcilik Bölümü’ açılacak
Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde Leonarda da Vinci’ye Saygı sergisi
YEREL HABERLER Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde Leonarda da Vinci’ye ...
Tamamen kuruyan Avlan Gölü'nde 'su' sevinci
YEREL HABERLER Tamamen kuruyan Avlan Gölü'nde 'su' sevinci
Görüntüyü izleyenlerin 'Kahraman' dediği itfaiyeci:" Biz buna mesai deriz, çiçek toplamak için göreve çıkmıyoruz" Boğaçayı’nda sürüklenen araçta mahsur kalan kadınları sırtında kurtaran itfaiye çavuşu yaşananları anlattı 15 yıldır itfaiyeci olan Yalçın Çelik: “İtfaiyeciler zor zamanların adamıdır”
YEREL HABERLER Görüntüyü izleyenlerin 'Kahraman' dediği itfaiyeci:" ...
FT Antalyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER FT Antalyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını ...
Manavgat’ta yol bakım çalışması
YEREL HABERLER Manavgat’ta yol bakım çalışması
Hırsızdan iş yeri sahibine not: Hakkını helal et abilerin gülü
YEREL HABERLER Hırsızdan iş yeri sahibine not: Hakkını helal et ...
Alanya'da düzensiz göçmen kaçakçılığı: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Alanya'da düzensiz göçmen kaçakçılığı: 2 gözaltı
Döşemealtı’nda bakıma alınan fidanlar toprakla buluşacak
YEREL HABERLER Döşemealtı’nda bakıma alınan fidanlar toprakla ...
Yaban keçisi avlayan şahsa 64 bin TL para cezası
YEREL HABERLER Yaban keçisi avlayan şahsa 64 bin TL para cezası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.