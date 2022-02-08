Başkan İşlek'ten lise diplomasını alan engelli kıza üniversite eğitim masraflarını karşılama sözü Başkan İşlek, lise diplomasını alan engelli kız ile buluştu

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, bedensel engelli Zühre Çelik ile bir araya geldi. Lise diplomasını alan Zühre Çelik’i tebrik eden Başkan İşlek, “Artık hedefimizde üniversite var” dedi.

Liseyi dışarıdan okuyan ve Yelten’de yaşayan bedensel engelli Zühre Çelik’in Ömer İşlek'i makamında ziyaret edeceğim demesi üzerine Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Zühre Çelik’e sürpriz yaparak evine gitti. Ailesi tarafından karşılanan İşlek, Zühre Çelik’i başarısından dolayı tebrik etti.

Artık lise bitti sırada üniversite var diyen Ömer İşlek, Zühre Çelik’in üniversite okuması için tavsiyelerde bulunarak, okul masraflarının karşılanacağını söyledi. Ziyaret dolayısı ile mutlu olduğunu belirten Zühre Çelik, "Ben sizi ziyaret edecektim siz beni ziyaret ettiniz çok memnun oldum” dedi. Ziyaret sonunda Başkan İşlek, Çelik'in diploması ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Başkan İşlek, daha sonra Yelten Dallar İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. Ziyarette okul yönetimi tarafından karşılanan İşlek, okulun istek ve taleplerini dinledi. Okulun 3’üncü sınıf öğrencisi Mustafa Buğdaycı ile sohbet eden Başkan İşlek, kendisinin hayali olan ve gidemediği Pilotluk mesleği ile ilgili olarak Mustafa Buğdaycı’yı İstanbul’a Siha’ların üretim merkezine gönderme sözü verdi.

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