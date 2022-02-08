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Antalya'da kamyon kayalığa çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

DHA

Antalya'da kamyon kayalığa çarptı: 1 ölü, 1 yaralı


Veli KÖKEN/DÖŞEMEALTI (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun kayalığa çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Çubukbeli mevkisinde meydana geldi. Antalya istikametine gitmekte olan M.Y. (41) yönetimindeki 16 AN 950 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki kayalık alana çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kamyonda bulunan H.Ü.´nün (47) hayatını kaybettiği tespit edildi. Hafif yaralanan sürücü  M.Y. ise ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından H.Ü.'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Döşemealtı Veli KÖKEN
2022-02-08 20:50:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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