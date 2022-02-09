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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'daki yangında daire kullanılamaz hale geldi

İHA

Antalya'daki yangında daire kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Serik ilçesinde bir daire çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, yangın Merkez Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katındaki dairede çıktı. Daireden biranda alevlerin yükseldiğini gören ev sahipleri kendilerini dışarı atarak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Kısa sürede söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Evdeki kedi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, kuş ise dumandan telef oldu. Kuşunu o halde gören acılı kadın gözyaşı döktü. Olay sonrası apartman sakinleri kadını teselli etmeye çalıştı.
Evleri yanan ailenin komşusu, "Ev sahipleri korkuyla aniden aşağıya inmişler. Sonradan herkesi uyarmak için tekrar çıktıklarında yangın iyice büyümüş. Allah razı olsun sonra itfaiye ekipleri gelip yardımcı oldular. O anda çok kötü olduk, hepimizin canı. İçerde kedi ile kuşu varmış komşunun. Kedinin kurtulduğunu gördük çok şükür ama kuştan bir haberimiz yok" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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