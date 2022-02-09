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AEDAŞ'tan Isparta'daki elektrik kesintisine dair açıklama "Isparta’da 2021 yılında toplam arıza sayısı bin 100 iken, yoğun kar yağışı nedeniyle 3 Şubat Perşembe günü toplam 12 bin arıza ve hasar oluşmuştur" "Bölgede 10 yılda gerçekleşen toplam arıza ve hasar sayısı bir günde yaşanmıştır" "Türkiye genelinde faaliyet gösteren 21 dağıtım şirketi düzenli olarak denetlenmekte, yatırım programları EPDK tarafından 5’er yıllık dönemler halinde belirlenerek devreye alınmaktadır" "Kırsal kesimde kar kalınlığının bazı bölgelerde 1-1,5 metreyi bulması, dağıtım hatlarında kar ve buz yükü nedeniyle doğan hasarlara ulaşmayı zorlaştırdı"

İHA

AEDAŞ'tan Isparta'daki elektrik kesintisine dair açıklama "Isparta’da 2021 yılında toplam arıza sayısı bin 100 iken, yoğun kar yağışı nedeniyle 3 Şubat Perşembe günü toplam 12 bin arıza ve hasar oluşmuştur" "Bölgede 10 yılda gerçekleşen toplam arıza ve hasar sayısı bir günde yaşanmıştır" "Türkiye genelinde faaliyet gösteren 21 dağıtım şirketi düzenli olarak denetlenmekte, yatırım programları EPDK tarafından 5’er yıllık dönemler halinde belirlenerek devreye alınmaktadır" "Kırsal kesimde kar kalınlığının bazı bölgelerde 1-1,5 metreyi bulması, dağıtım hatlarında kar ve buz yükü nedeniyle doğan hasarlara ulaşmayı zorlaştırdı"

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş (AEDAŞ), Isparta'da yoğun kar yağışı sonrası yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili, "Isparta’da 2021 yılında toplam arıza sayısı bin 100 iken, yoğun kar yağışı nedeniyle 3 Şubat Perşembe günü toplam 12 bin arıza ve hasar oluşmuştur. Bölgede 10 yılda gerçekleşen toplam arıza ve hasar sayısı bir günde yaşanmıştır" açıklamasını yaptı.
AEDAŞ'tan Isparta'daki elektrik kesintisine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, AEDAŞ'ın görev bölgesinde yer alan Isparta’da 3 Şubat Perşembe günü başlayan ve normal mevsimsel koşullara göre 45 günde yağacak karın 11 saat gibi bir sürede bölgeyi etkisi altına alması nedeniyle enerji iletim ve dağıtım hatlarında arızaların meydana geldiğine dikkat çekildi. Bu süreçte AEDAŞ ekiplerinin kamu ve özel sektör işbirliği ile gece gündüz demeden bölgeye enerji sağlamak için var gücü ile çalıştığı belirtilen açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada şirket ve hissedarlarına yönelik ağır bir saldırı olduğu kaydedildi. Açıklamada, ”Yıllardır enerji sektöründe var olan, açık ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilen özelleştirme ihalelerinde en yüksek teklifi vererek elektrik dağıtım sektörüne adım atan Cengiz ve Koloğlu Grubu ile elektrik dağıtım alanında hizmet veren şirketimize yönelik olarak 'hiçbir belge, bilgiye dayanmadan, tamamen bir algı oluşturmaya yönelik olarak yapılan' yayınlara karşı yasal yollara başvurma hakkımız saklı kalmak şartıyla kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur” denildi.

"21 dağıtım şirketi düzenli olarak denetleniyor"
Yatırımların denetlenmediği iddialarının gerçek dışı olduğu vurgulanan açıklamada, “Elektrik dağıtım sektöründe özelleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından bu alanda Türkiye genelinde faaliyet gösteren 21 dağıtım şirketi düzenli olarak denetlenmekte, yatırım programları EPDK tarafından 5’er yıllık dönemler halinde belirlenerek devreye alınmaktadır. Bu süreç içerisinde diğer şirketlerde olduğu gibi AEDAŞ’ta da rutin denetimler yapılmış, hatalı hiçbir işlem bulunmadığından herhangi bir cezai yaptırım söz konusu olmamıştır. Özelleştirme sürecinin tamamlandığı 2013 yılından bu yana AEDAŞ, EPDK’nın onayı ve kontrolü ile hizmet bölgesindeki tüm yükümlüklerini eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Antalya, Burdur ve Isparta’nın enerji altyapısını güçlendirmek, bölgeye kesintisiz enerji sağlamak için 20132020 yılları arasında yapılan yatırımlar toplamı 4 milyar TL’yi bulmuş, 4. uygulama döneminin ilk yılı olan 2021’de de bölgede 825 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 2021 yılı içinde yine EPDK’nın denetim ve kontrolünde gerçekleşen periyodik bakım çalışmaları için toplamda 95,4 milyon TL tutarında harcama yapılmıştır” denildi.

1 günde 12 bin hasar ve arıza oluştu
EPDK’nın onayı ile 20212025 yılları arasını kapsayan 4. uygulama döneminde Antalya, Burdur ve Isparta’ya yapılacak yatırım tutarının 4 milyar 500 milyon TL’nin üzerinde olacağına dikkat çekilen açıklamada, “Elektrik dağıtım hizmetinde atmosferik olayların etkisi büyük olduğundan kar, tipi, fırtına, sel gibi olağanüstü hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak için AEDAŞ’ın kendi bünyesinde özel bir meteoroloji ekibi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile yakın temas halinde çalışmaktadır. Isparta’da 3 Şubat Perşembe günü başlayan yoğun kar yağışından önce AEDAŞ, meteorolojiden gelen uyarılar çerçevesinde bölgedeki araç ve saha personelini güçlendirerek ilk tedbirleri almıştır. Ancak kar yağışının beklenin de üzerinde olması ve normalde 45 günlük karın 11 saatte yağması nedeniyle havai şebeke üzerinde meydana gelen kar ve buz yükü, proje usul esaslarına göre yapılan şebeke tasarımının çok üzerinde bir yüklenmeye sebebiyet vermiştir. Bu durum da bazı dağıtım ve havai hat unsurlarının ağır hasar almasına yol açmıştır. Kırsal kesimde kar kalınlığının bazı bölgelerde 11,5 metreyi bulması, dağıtım hatlarında kar ve buz yükü nedeniyle doğan hasarlara ulaşmayı zorlaştırırken arızalara müdahaleleri güçleştirmiştir. Isparta’da 2021 yılında toplam arıza sayısı bin 100 iken, yoğun kar yağışı nedeniyle 3 Şubat Perşembe günü toplam 12 bin arıza ve hasar oluşmuştur. Bölgede 10 yılda gerçekleşen toplam arıza ve hasar sayısı bir günde yaşanmıştır” ifadelerine yer verildi.

653 personel ve 273'ü aşkın araçla müdahale edildi
3 Şubat tarihinden itibaren bölgede yaşanan kesintilere karşı kamuözel sektör elbirliği ile özverili bir çalışma sergilediği kaydedilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:
“TEDAŞ koordinasyonunda Türkiye’nin farklı bölgelerinde dağıtım hizmeti veren Boğaziçi, Çamlıbel, Enerjisa, ADM, GDZ, Meram, Uludağ, Osmangazi, Sakarya EDAŞ ve TREDAŞ tarafından bölgeye destek amaçlı personel takviyesi yapılmıştır. 653 personel, 273’ü aşkın araç ve 61 jeneratörle aralıksız devam eden kar yağışına karşı olabildiğince kısa sürede abonelerin yüzde 95’inin bulunduğu bölgelere yeniden enerji verilmiştir. Ekipler gece gündüz demeden çalışarak Isparta il merkezi ve ilçe merkezlerinin tamamını enerjilendirmiştir. Tüm ekipler bu süreçte canlarını dişlerine takarak çalışmış, hatta çalışmalar sırasında 2 personelimiz donma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılmıştır. Ekiplerimiz evinde cihaza bağlı yatan bir vatandaşımıza hızlıca jeneratör desteği ulaştırarak hayatını kurtarmışlardır. Bu sırada kırsal kesimdeki köyleri enerjilendirmek ve oluşan sorunları çözebilmek için 150’ye yakın köy muhtarı ile düzenli olarak iletişim kurulmuştur. Kamu kurum ve kuruluşlarının ana yol ve ara bağlantı yollarını açmasına paralel olarak kent merkezine uzak köylere de ulaşılarak kesintiler giderilmiştir.”

"Gecikme bedeli alınmayacak"
Vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirten firma, fatura okumalarının 14 Şubat’tan önce gerçekleşmeyeceğini, faturalarda son okuma tarihinden itibaren ilave 30 gün verileceğini ve gecikme bedeli alınmayacağını açıkladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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