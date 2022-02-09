Antalya- Konya yolunda kar kalınlığı 60 santim oldu

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

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Adem ÇETİN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'yı Konya'ya bağlayan AksekiSeydişehir yolunda dün akşam başlayan kar yağışı sürerken, bölgede kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.

Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren dün saat 20.00 sıralarında başlayan kar yağışı sonrası 1825 metre rakımlı Alacabel'de, gece tipi nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi. Karayolları ekipleri, Alacabel yolunda kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı. Akseki Bölge Trafik ekipleri, kar kalınlığının 60 santimetreyi bulduğu bölgede yağış nedeniyle ağır tonajlı araçların şoförlerini dinlenme tesislerine yönlendirdi. Ekipler, zincirsiz araçlarla yola çıkılmaması uyarısında bulundu. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Akseki Adem ÇETİN

2022-02-09 12:27:08



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