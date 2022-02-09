Antalya’da yunus balığı sahile vurdu Vatandaşlar tarafından fark edilen yunus denize geri bırakıldı

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’da fırtına sırasında sahile vuran yunus balığı, vatandaşlar tarafından geri denize bırakıldı.

Serik ilçesinde bulunan turizm bölgesi Belek’te vatandaşlar sahilde yunus balığı gördü. Yunusun yaşadığını gören vatandaşlar, balığı denize doğru çekerek bıraktı.

Yunusun denize geri dönmesini sağlayan İhsan Gökgöz, "Sahilde çalışırken balık gördüm. Yanına gidince yunus balığı olduğunu fark ettim. Kenarda duruyordu. Canlı, 1.5 metre boyundaydı. Üzerimi çıkartarak denize doğru çektim. Gidene kadar bekledim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.