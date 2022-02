ALKÜ, SGGW Dijital Elçi Programına partner seçildi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Polonya’dan Warsaw University of Life Sciences (SGGW) “tarafından SGGW Dijital Elçi Programı 2022” projesine partner olarak seçildi.



Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Polonya Warsaw University of Life Sciences (SGGW), SGGW Dijital Elçi Programı 2022 kapsamında bir anlaşma protokolü imzalandı. Polonya’dan Warsaw University of Life Sciences (SGGW) program kapsamında Türkiye’den ALKÜ’yü partner olarak seçti. Üniversite elçisinin oluşturulması hedeflendiği anlaşma kapsamında, Türkiye’den seçilen öğrenciler Polonya’nın doğal, kültürel, eğitimsel ve bilimsel programlardan yararlanma fırsatına sahip olacak. ALKÜ öğrencilerine anlaşma kapsamında ayrıcalık tanınacak. Protokol kapsamında ayrıca SGGW, hedef gruplara dijital becerilerin kazandırılmasına yönelik çeşitli eğitimler düzenleyebilecek. “SGGW Dijital Elçi Programı 2022” kapsamında başka ülkelerdeki öğrencilerle dostane bir yapı oluşturması amaçlanıyor.

