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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da 5. kattan düşen genç hayatını kaybetti

İHA

Antalya'da 5. kattan düşen genç hayatını kaybetti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir apartmanın 5. katından düşen genç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Meydan Mahallesi'nde bir apartmanın 5. katında yaşayan Emre Songur (30), gece yarısı henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düştü. Bir şahsın düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Songur, ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Songur, yolda hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Emre Songur'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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