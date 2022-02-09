Alanya’da aile sohbetleri ve sağlıklı beslenme semineri

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce organize edilen, psikolog ve diyetisyen eşliğinde gerçekleştirilen Aile Sohbetleri ve Sağlıklı Beslenme Seminerleri devam ediyor.



Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Aile Kadın Destek Merkezi’nde ilki geçen ay gerçekleştirilen Aile Sohbetleri ve Sağlıklı Beslenme Seminerleri sürüyor. Diyetisyen Şule Yavuz Demir ve Psikolog Esra Yemez eşliğinde gerçekleştirilen seminerler kapsamında beslenmedeki hatalı davranışlar, bu davranışların biyolojik ve psikolojik sebepleri ve sağlığa etkileri, hatalı beslenme alışkanlıklarından kurtulma yolları, zayıflamak için diyet yapmanın aç kalmak değil bir yaşam şekli olduğu konuları katılımcılara aktarıldı. Yoğun katılımın sağlandığı seminerler, farklı konularla belirli periyotlarla gerçekleşmeye devam edecek.

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