Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin alternatif ürün yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak için kooperatiflerle yaptığı işbirliği meyvesini vermeye devam ediyor. S.S. Toprak Ana Tarım Kooperatifi’ne hibe edilen nergis soğanlarının çiçekleri toplanarak, Emitt Fuarı’ndaki Antalya standına gönderildi.



Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü, kırsal bölgelerde ekilemeyen alanların değerlendirilerek tarıma kazandırılması için birçok proje üretiyor. İlçelerin ve mahallelerin iklim ve toprak çeşitliliği dikkate alınarak doğru bitki, doğru çeşit seçimi ile teşviklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, S.S. Toprak Ana Tarım Kooperatifi’ne 10 bin adet nergis soğanı hibe etti.



“Çiçekler kiosklarda satılacak”

Döşemealtı ilçesinin Karaveliler Mahallesi’nde üretim alanı bulunan Toprak Ana Tarım Kooperatifi tarafından yetiştirilecek olan nergis çiçekleri hasat edilerek, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alındı. İlk hasat çiçekler İstanbul’daki Emitt 2022 Fuarı’nda, Antalya Büyükşehir Belediyesi standını süsleyecek.



“Üretim arttırılacak”

Toprak Ana Tarım Kooperatifi üyesi Bahar Aşık, 1 buçuk dönüm alana 10 bin nergis soğanının ekim ayında dikildiğini belirterek, “Antalya Büyükşehir Belediyesi, yetiştirdiğimiz çiçekleri satın aldı. Başkanımız Muhittin Böcek’in desteği her zaman yanımızda. Gelecek yıllarda ekim alanlarını arttıracağız” dedi.

Dikimin yapıldığı Döşemealtı ilçesinin Karaveliler Köyü’nde yaşayan Ayşe Tuna, ilk kez nergisi gelir için diktiklerini belirterek, “Muhittin Böcek Başkanımızın gönderdiği nergis soğanlarını diktik. Şimdide hasadını yapıyoruz” diye konuştu.

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