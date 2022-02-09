Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İstanbul’da bu yıl 25’ncisi düzenlenen dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) katıldı.







Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İstanbul'da bu yıl 25’ncisi düzenlenen dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) açılış törenine katıldı. Başkan Muhittin Böcek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte EMİTT’in açılışını gerçekleştirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen EMITT fuarına 12 ilçesiyle birlikte katılıyor.



Tüm destinasyonları tek çatı altında buluşturan Antalya standı, fuarda yoğun ilgi görüyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek önderliğinde fuara adeta çıkartma yapan Antalya ekibi, 510 metrekarelik podyumda Antalya’yı dünyaya en iyi şekilde tanıtmak ve kentin güzelliğini ziyaretçilere sunmak için çalışıyor. Antalya’nın 12 ilçesinin farklı özellikleriyle tanıtıldığı ve replikalarının sunulduğu fuarda her ilçe kendine özgü kültürünü ön plana çıkararak kentin tanıtımına katkı sağlıyor.



“Antalya’ya bekliyoruz”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’nın büyük bir alanda fuarda yerini alarak stant açtığını ve dünyaya tanıtımını yaptığı söyledi. Başkanı Böcek, Antalya'nın tanıtımını çok önemsediklerini, EMITT gibi uluslararası fuarlar ile Antalya turizmine katkı sağlayacaklarını söyledi. Fuarda Antalya’nın bir bütün halinde tanıtımının yapıldığına dikkat çeken Başkan Böcek, “EMITT Fuarı tüm dünyadan katılımcılar, tur operatörleri, turizm sektörü temsilcileri ve tatilcileri buluşturan bir fuar. Burada Antalya’mızı en iyi şekilde tanıtarak turizmimize katkı sunacağız. Antalya Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde oluşturduğumuz Turizm Birliği ile şehrimizin tanıtımını tek çatı altında gerçekleştiriyoruz. Antalya’mızın 19 ilçesi de birbirinden özel ve güzel. Biz de bu birlik çatısı altında kentimizi tanıtarak hem yerli hem de yabancı turistlerin şehrimize olan ilgisini arttıracak ve tatil rotalarını Antalya’ya çevireceğiz. Tüm dünya ülkelerinden misafirlerimizi Antalya’da ağırlamaya hazırız. Bekliyoruz” diye konuştu.



“Fuar nergis koktu”

Başkan Böcek, Antalya standını ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da ağırlayarak, tanıtım ve turizm çalışmaları hakkında bilgi verdi. Fuarda AlanyaGazipaşa muzundan, Finike’nin portakalına, Döşemealtı halısından, Kumluca’nın Sulu Adası’na kadar tüm ilçelerin eşsiz güzellikleri ve değerleri tanıtılıyor. Fuarda, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Döşemealtılı kadınlar tarafından yetiştirilen nergisler de ziyaretçilere dağıtıldı.

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