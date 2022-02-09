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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da ağılı çöken vatandaşa belediyeden çadır desteği

İHA

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde belediye, dolu yağışı sonrası ağılı çöken ve küçükbaş hayvanları açıkta kalan vatandaşa çadır desteği sağladı.

Antalya'da ağılı çöken vatandaşa belediyeden çadır desteği

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde belediye, dolu yağışı sonrası ağılı çöken ve küçükbaş hayvanları açıkta kalan vatandaşa çadır desteği sağladı.
Konyaaltı ilçesi sınırlarında yer alan Hacısekiler, Akdamlar ve Çitdibi mahallelerinde geçtiğimiz perşembe günü aşırı dolu yağışı yaşandı. Bazı noktalarda dolu yaklaşık 30 santimetre kalınlığında kütleler oluşturdu. Dolu nedeniyle bazı seraların camları kırılırken, bazı evlerin sundurmaları ve ağılları da çöktü. Dolu yağışının ardından bölgede incelemelerde bulunan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ağılı çöken İsmet Taşkın ile görüştü. Bölge halkı ilk kez böyle bir dolu yağışı gördüklerini dile getirdi.

“İşçiler kısa sürede kurdu”
Ağılı kısa sürede onaramayacağını söyleyen İsmet Taşkın'a Başkan Semih Esen çadır gönderdi. Belediye işçileri, kısa sürede hayvanlar için çadırı kurdu. İsmet Taşkın, aşırı dolu yağışının ardından ağılın çatısının çöktüğünü söyledi. 200’e yakın hayvanın çöken çatının altında kaldığını belirten Taşkın, hayvanların 40’ının havasızlıktan telef olduğunu kaydetti. Yaralı 5 hayvanın da daha sonra telef olduğunu belirten Taşkın, “Belediye başkanımıza acil çadır ihtiyacımız olduğunu söyledik. Sağ olsun kısa sürede işçilerle beraber çadırı gönderdi. Çadır olmasa hayvanlar dışarıda kalacaktı. Dışarıda kalırsa kurtlar hayvanları yer. Ayrıca hayvanlarımızın doğum yapma zamanı kapalı ortamda doğum yapmaları gerekiyor. Çadır, bu nedenlerden dolayı çok acil ihtiyacımızdı. Başkanın desteği ile bu sorunumuz ortadan kalktı” dedi.
Meryem Taşkın da yarım metreye yakın doluyu ilk kez gördüklerini söyledi. Hayvanların açıkta kaldığını dile getiren Taşkın, belediyenin gönderdiği çadırın geriye kalan hayvanların ihtiyacını göreceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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