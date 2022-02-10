Beslediği sokak kedilerinin mamaları toplatılınca çılgına dönen Hollandalı'dan pankartlı tepki Yerleşik Hollanda vatandaşı, evinin balkonuna astığı “Bu sitede hayvan hakları ihlal edilmektedir” yazılı pankartla site sakinlerine ve yönetimine karşı tepkisini dile getirdi

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik Hollandalı vatandaş, site içerisinde kedi olmasını istemeyen komşularına ve site yönetimine evinin balkonuna astığı “Bu sitede hayvan hakları ihlal edilmektedir” yazılı pankartla tepki gösterdi.

Alanya ilçesinde bir sitenin bahçesinde yaşayan sokak hayvanları tartışma konusu oldu. Sitenin bahçesinde sokak hayvanları istemeyen site yönetimine karşı tepkisini gösteren Hollanda vatandaşı Vitaliy Vonriessen, evinin balkonuna “Bu sitede hayvan hakları ihlal edilmektedir” yazılı pankart asarak tepkisini dile getirdi. Sokak hayvanları için site bahçesine bıraktığı mamaların site sakinleri ve yönetimi tarafından toplandığını iddia eden Vonrıessen, olayla ilgili suç duyurusunda da bulundu.



"Mamaları toplatıp çöpe atıyorlar"

Sokak hayvanlarının beslenmesinde zorluk çıkartanlara karşı hukuk mücadelesi başlattığını belirten Vonriessen, “14 yıl önce Alanya’dan ev satın aldım. Yaklaşık 3 yıldır komşumla birlikte sokak hayvanlarını besliyoruz. Ama maalesef geçtiğimiz yıl eylül ayında site yönetimi sokak hayvanlarının beslenmesine karşı yasak kararı aldı. Siteyi yöneten şirket, komşumla birlikte aşağıya bırakmış olduğumuz mamaları toplatıyor ve çöpe attırıyorlar. Bu olaydan sonra buradaki kediler hastalanmaya ve kendilerini kötü hissetmeye başladı” diye konuştu.



“İki kedimiz öldü”

Hayvan karşıtı olan bazı kişilerin kedileri çamaşır suyu ile zehirlediklerini de iddia eden Vonriessen, “İki kedimiz öldü. Bir kedimizi de tedavi ile kurtarabildik. Bununla ilgili veteriner raporlarımız da mevcut. Konuyla ilgili şikayetçi olduk, Cumhuriyet Başsavcılığı’nda soruşturma devam ediyor. 5199 Kanunu'na istinaden hayvanların beslenmesinin yasaklanamayacağından ve çaresiz kaldığımızdan dolayı balkonumuza pankart astık. Her türlü şikayetimize rağmen hala gelip bıraktığımız mamaları topluyorlar. Sokaktan geçen komşularımız gelip geçerken görsün diye bu pankartı asma kararı aldım. Kanunu bilmelerine rağmen bu soğuk kış gününde mamaları toplamaya devam ediyorlar” dedi.

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