Ev hanımlarından tiyatro oyunu

Kepezli ev hanımlarının rol aldığı ‘Kadının Gücü’ adlı oyunu Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Oyunu izleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Oyunu çok beğendim. Kadınlarımızı kutluyorum. Her zaman yanlarındayız. Tiyatro konusunda yeteneklerini daha da geliştirmeleri için kendilerine profesyonel destek sağlayacağız” dedi.

Ayşe Tuluk’un yazdığı oyunda Türkiye’nin dört bir yanından DokumaPark’taki organik ürünlerin satıldığı pazara gelen farklı kültürlere sahip ev hanımlarının güldüren ve bir o kadarda düşündüren diyalogları anlatılıyor. Oyunu keyifle izleyen ve oyuncuları ayakta alkışlayan Başkan Tütüncü, “Bugün son derece güzel bir vakti Kepez’in hanımefendileriyle paylaştık. Onlar kendi, aralarında bir araya gelmişler tiyatro gurubu oluşturmaya niyet etmişler. Güzel de bir temsil çıkarmışlar ortaya. Oyuna iki gün gibi kısa bir sürede çalışmışlar. Onlara profesyonel destek sağlayacağız. Dekor ve kostüm konusunda da kendilerine destek olacağız. Çok daha güzel oyunlar sergileyeceklerine yürekten inanıyorum. Hayalim onların bu güzel oyunlarını Antalya’nın her köşesinde, Türkiye’nin her ilinde temsillemeleri. Hepsiyle gurur duyuyorum” dedi.

