5 bin 500 ton sıcak asfalt dökülen Üniversite Caddesi açılmak için gün sayıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı ilçesinde Üniversite Caddesi devamındaki yeni yolun asfaltlama çalışmasını tamamladı. 5 bin 500 ton sıcak asfalt dökülen yeni yol yakında hizmete girecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı ilçesi Üniversite Caddesi devamında başlatılan yeni yol açma çalışmasında asfaltlama işlemi de tamamlandı. Atatürk Bulvarı ve Eski İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı’nın yükünü azaltacak yaklaşık bir kilometrelik yeni yol peyzaj ve yol çizgi çalışmalarının ardından hizmete girecek.



“5 bin 500 ton sıcak asfalt serildi”

Uncalı bölgesindeki birçok mahalleye ulaşımı kolaylaştıracak bir kilometrelik yolda başlatılan asfaltlama işlemi son kat asfaltın da atılmasıyla sona erdi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk olarak terasman seviyesine çıkarılan yola daha sonra sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Ekipler yeni yolda 5 bin 500 ton sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Yeni yolun yağmur suyu drenaj hattı, kaldırım ve yol aydınlatma çalışmaları da tamamlandı. Kuzeyden gelen havzanın suyunu ve mevcut yolun yağmur suyunu deşarj etmek için 4 metre genişliğinde 2 buçuk metre yüksekliğinde 2 gözlü menfez yapıldı.



“Peyzaj çalışması sonrası açılacak”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından açılan Akdeniz Üniversitesi’nin güney sınırındaki 30 metre genişliğindeki imar yolu 2 şeritli gidiş geliş olacak. Yaklaşık 7 milyon TL maliyetli yeni yol peyzaj uygulaması ve yol çizgi çalışmalarının ardından hizmete açılacak.

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