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Antalya'da Kırcami için olağanüstü meclis toplantısı talebi AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş: “Bundan sonra 25 binlik ve 5 binlik plan Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne aittir” “Büyükşehirden acilen 25 binlik ve 5 binlik imar planını hemen bugün olağanüstü meclis gündemine alarak, yarın meclisi toplayarak, planları meclise getirmesini bekliyoruz” AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse: “Hem Muratpaşa Belediyesi hem Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden Kırcami’yle ilgili planlamaları tamamlamalarını bekliyoruz”

İHA

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Kırcami İmar Planı'yla ilgili olarak, "Bundan sonra 25 binlik ve 5 binlik plan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne aittir. Büyükşehirden acilen 25 binlik ve 5 binlik imar planını hemen bugün olağanüstü meclis gündemine alarak, yarın meclisi toplayarak, bu planları meclise getirmesini bekliyoruz" dedi.

Antalya'da Kırcami için olağanüstü meclis toplantısı talebi AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş: “Bundan sonra 25 binlik ve 5 binlik plan Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne aittir” “Büyükşehirden acilen 25 binlik ve 5 binlik imar planını hemen bugün olağanüstü meclis gündemine alarak, yarın meclisi toplayarak, planları meclise getirmesini bekliyoruz” AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse: “Hem Muratpaşa Belediyesi hem Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden Kırcami’yle ilgili planlamaları tamamlamalarını bekliyoruz”

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Kırcami İmar Planı’yla ilgili olarak, “Bundan sonra 25 binlik ve 5 binlik plan Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne aittir. Büyükşehirden acilen 25 binlik ve 5 binlik imar planını hemen bugün olağanüstü meclis gündemine alarak, yarın meclisi toplayarak, bu planları meclise getirmesini bekliyoruz” dedi.
Muratpaşa ilçesi Kırcami bölgesinde yaklaşık 40 yıldır süregelen 1/100.000'lik imar planı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylandı. Kırcami Bölgesi Geliştirme, Güzelleştirme Kültür ve Yardımlaşma Derneği (KIRYADER) Başkanı Mustafa Ayanoğlu’nun davetiyle AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Aydın, Tuba Vural Çokal, Kırcami bölgesindeki mahallerin muhtarları ve vatandaşların katılımıyla bir toplantı düzenlendi. AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, güzel bir günde olduklarını ve Kırcami’de mutlu sona yaklaştıklarını kaydetti. Taş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un çalışmaları, Antalya milletvekillerinin gayretleriyle Kırcami’de 100 bin ölçekli imar planının onaylandığını hatırlattı.

"Büyükşehir ve Muratpaşa Belediyesi'ne çağrı"
Onaylanan planın Kırcami ile birlikte tüm kenti ilgilendirdiğinin altını çizen Taş, “Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar Antalya’nın planlı büyümesi, çarpık yapılaşmanın önlenmesi, geniş yolların olması, sağlık ocakların, hastanelerin planlı olması için hamdolsun bu plan onaylandı. Bundan sonra 25 binlik ve 5 binlik plan Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne aittir. Büyükşehirden biz acilen 25 binlik ve 5 binlik imar planını hemen bugün olağanüstü meclis gündemine alarak, yarın meclisi toplayarak, bu planları meclise getirmesini bekliyoruz. AK Parti grubu olarak biz dün olduğu gibi bugün de Kırcamililerin yanındayız. Amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Buranın planlı bir plana kavuşması, daracık yolların, okulsuz mahallelerin, sağlık olacağı olmayan mahallelerin bu hizmetlere kavuşmasını istiyoruz. Kırcamililerin yüzünün gülmesini bekliyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde acilen koşulsuz şartsız, bende grup başkanı olarak yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hemen toplantımızı 5 binlik ve 25 binlik planlar, bakın 100 binliği bakanlığımız onayladı, 25 binlik ve 5 binlik planlar Büyükşehir Belediyesi’nde, binlik plan ve 18’lik imar uygulaması Muratpaşa Belediyesi’nde. Aynı şekilde Muratpaşa, binlik planı ve 18 imar uygulamasını Muratpaşa’ya getirdiği anda koşulsuz şartsız destekleyeceğimizi, hatta mart aynı meclisini beklemeye gerek kalmadan, meclisi olağanüstü Kırcami gündemli toplamalarını ilan ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Vatandaşın sorununu çözmeye geldik"
Menderes Türel döneminde takip ettikleri gibi Kırcami’nin avukatlığını yaptıklarını dile getiren Taş, “Antalya Adliyesi’nde davayı takip ettik, Konya Bölge İdare Mahkemesi'nde avukatlığını yaptık Kırcami’nin. Bugün de yaptık, yarın da yaparız. 100 binlik imar planı tamamdır. Bundan sonra 25 binlik ve 5 binlik büyükşehir, binlik plan ve 18 uygulamasını acilen Muratpaşa Belediyesi’nden bekliyoruz. Biz buraya kavga etmeye değil vatandaşımızın sorununu çözmeye geldik” dedi.

"O dönemki yaklaşımları biliyoruz"
Milletvekili Mustafa Köse ise, Kırcami’nin Antalya’nın kanayan yarası olduğuna ve yıllardır hep gündemi meşgul ettiğine değindi. AK Parti iktidarlarının Kırcami sorununun çözümü için uğraştıklarını kaydeden Köse, “Meselenin çözümü bir iktidarın yaklaşımı ile tek taraflı çözülebilecek bit mesele değildi, çünkü yerel bir mesele. Yerelde bazı kararların alınmasını gerektiriyordu. Yerel ve genel süreci hep birlikte yaşadık. Bu kanayan yaranın dinmesi için Menderes Türel döneminde düğmeye basıldı. Burası bir tarım alanı olduğu için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden Toprak Koruma Kurulu kararı alınması gerekiyordu, valilikten karar aldık, bakanlıktan karar çıkarttık. İçişleri Bakanlığından kamu yararı kararını çıkarttık. Bütün bu süreçleri 2007 yılında tamamladık. TEMA Vakfı, Toprak Koruma Kurulu kararlarına dava açtı. Antalya’da bazı odalarca dava açıldı planların iptali için. Menderes Türel’in birinci döneminde açılan davalar nedeniyle planlar iptal edildi. O dönemki yaklaşımı biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Belediyelere çağrı
2014 yılında Menderes Türel’in ikinci döneminde akamete uğrayan sürecin yeniden başladığını kaydeden Köse, “Yeniden aynı kararları aldık ve süreç tamamlandı. Ardından planlamaları yaptık. Büyükşehir Belediyesi 5 bin ve 25 binlik planları yaptık. Yine kararlara karşı davalar açıldı. Bu davalar kimler kim açmıştır bunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Biran önce her seferinde Kırcami meselesi çözülsün diye gayret sarfettik. Bu davalar açıldı, gelinen süreçte davalar takip edildi. Kamu yararı kararı iptal edilmişti, temyiz yoluyla kamu yararı kararını mahkeme düzeltti. Toprak Koruma Kurulu kararı iptal edilmişti ama karar düzeltmeyle birlikte bu karar da tekrar yürürlüktedir. Mahkeme kararıyla geçerli hale gelmişti. Konya İdare Mahkemesi’nde devam eden davada mahkeme şöyle bir karar vermişti. Daha önce Antalya’nın 1/100.000'lik planı Danıştay kararıyla belirli bölümleri iptal edildiği için ortada 1/5000, binlik ve 25 binlik dayanağı olan üst ölçekli 100 binlik plan bulunmadığı gerekçesiyle mahkeme planın iptaline karar verdi. Bunun akabinde Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 binlik plan yaptı ve bunu bakanlığa gönderdi. Biz de ivedilikle milletvekili arkadaşlarımızla birlikte bakanımızla görüştük. Bakanımız Murat Kurum talimat verdi, titiz bir çalışmayla gelen 100 binlik imar planını onayladı. 1/100.000'lik plan şehrin anayasasıdır. Bu planlama bu dönem geçtiğimiz dönem Menderes Türel döneminde başladı, Muhittin Böcek zamanında devam ettirildi bitirildi ve bakanlığa sunuldu. Bugün Antalya 1/100.000'lik planlamaya sahip oldu. Biz hem Muratpaşa Belediyesi hem Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden Kırcami’yle ilgili planlamaları tamamlamalarını bekliyoruz. Antalya’daki odaların da gerekli hassasiyeti göstererek, vatandaşların talepleri doğrultusunda konunun yargı sürecine taşınmadan artık Kırcami imar sorununun tarihe karışmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

"Başka bir dava kaldırmazlar"
Köse, önlerindeki süreçte yeni bir dava açılmaması beklediklerini belirterek, dava açılsa bile vatandaşların lehine sonuçlar çıkmasını beklediklerini vurguladı. Bu sorunun siyasi bir mesele olmadığının altını çizen Köse, bugüne kadar çözdürmeyenlerin şapkalarını önüne alıp düşünmeleri gerektiğini ve artık Kırcamililerin başka bir davayı kaldıracak durumda olmadığının altını çizdi.
KIRYADER Başkanı Mustafa Ayanoğlu ise, bölgede 40 yıldır süren bir imar planlama çalışması olduğunu belirterek, bunun zaman zaman da davalara konu olduğuna değindi. Sevinçli bir günde olduklarını dile getiren Ayanoğlu, Kırcami’de nihayet mutlu sona yaklaştıklarını vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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