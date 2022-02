Tour Of Antalya heyecanı başladı

Sezer AFŞAR / ANTALYA, (DHA) Bu yıl 4´üncüsü gerçekleştirilen Tour Of Antalya, ilk gün etabı olan Side-Antalya etabı ile start aldı.

10-13 Şubat tarihleri arasında Antalya´da yapılacak olan Tour of Antalya powered by Akra, Side-Antalya etabı ile başladı. Saat 12.15´te Side Antik Kenti´nden start alan yarışta bisikletçiler, Alaylı Köyü, Perge ve Antalya Havalimanı´ndan geçerek Muratpaşa´da ilk günü sonlandıracak. Toplam mesafesi 144.5 kilometre olan Side-Antalya etabının sprint primi 49.9 kilometre, yokuş primi ise 98.5 kilometre olarak göze çarpıyor.

