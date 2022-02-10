Tour Of Antalya heyecanı başladı

Sezer AFŞAR / ANTALYA, (DHA) Bu yıl 4´üncüsü gerçekleştirilen Tour Of Antalya, ilk gün etabı olan Side-Antalya etabı ile start aldı.
10-13 Şubat tarihleri arasında Antalya´da yapılacak olan Tour of Antalya powered by Akra, Side-Antalya etabı ile başladı. Saat 12.15´te Side Antik Kenti´nden start alan yarışta bisikletçiler, Alaylı Köyü, Perge ve Antalya Havalimanı´ndan geçerek Muratpaşa´da ilk günü sonlandıracak. Toplam mesafesi 144.5 kilometre olan Side-Antalya etabının sprint primi 49.9 kilometre, yokuş primi ise 98.5 kilometre olarak göze çarpıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Side Antik Kenti´nden detaylar
-Yarış alanından detaylar
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Merkez Sezer AFŞAR
2022-02-10 12:45:03
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